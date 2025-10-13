বিশ্লেষণ

বন্দরের উন্নয়নে বিদেশি সহযোগিতা: সম্ভাবনা, শর্ত ও সতর্কতা

লেখা:
সেলিম রায়হান
সেলিম রায়হান, নির্বাহী পরিচালক, সানেম

দেশের বন্দর ব্যবস্থাপনায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ মেয়াদে যুক্ত করার মতো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অথচ জাতীয় পর্যায়ে এর কোনো বিস্তৃত বা উন্মুক্ত আলোচনা হয়নি।

এমন একটি কৌশলগত ও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির বিষয়ে সংসদ, পেশাজীবী মহল বা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে মতবিনিময় না হওয়া স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্ন ও সন্দেহের উদ্রেক করছে। চট্টগ্রাম, পানগাঁও ও নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ২৫ থেকে ৩০ বছরের জন্য বিদেশি পরিচালনার হাতে দেওয়ার পরিকল্পনাকে সময়ের দাবি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হলেও এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে নেওয়া হলে জন–আস্থা ক্ষুণ্ন হতে পারে। নৌসচিব বলেন, প্রয়োজনে চুক্তি প্রকাশ করা হবে, যা ইতিবাচক হলেও ‘প্রয়োজনে’ শব্দটি স্বচ্ছতার বিষয়টিকে যথেষ্ট জোরালো করে না।

তবে বিষয়টি যেহেতু কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদি। তাই এটি শুধু প্রশাসনিক স্তরে চূড়ান্ত না করে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ও নতুন সরকার গঠনের পর সংসদে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে অধিকতর যুক্তিসংগত হতো। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্য দিয়ে খোলামেলা আলোচনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে সিদ্ধান্তটি গণতান্ত্রিক বৈধতা পেত এবং ভবিষ্যতে কোনো বিতর্কের সুযোগ থাকত না। এতে জন–আস্থা যেমন দৃঢ় হতো, তেমনি দায়িত্বশীল শাসনের মানদণ্ডও প্রতিষ্ঠিত হতো।

বিদেশি সহযোগিতা গ্রহণের বিষয়টি বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নতির জন্য পরিহারযোগ্য নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রয়োজনীয় ও ফলদায়ক। তবে কৌশলগত খাত পরিচালনার দায়িত্বে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কতটা থাকবে, আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কতটা বজায় থাকবে—এই ভারসাম্য স্পষ্ট না থাকলে দীর্ঘ মেয়াদে তা আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা হ্রাস করতে পারে।

পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কার জটিল উদাহরণ এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। তাই বিদেশি দক্ষতা কাজে লাগানোর পাশাপাশি দেশীয় জনবলকে দক্ষ করে তোলা, স্থানীয় অংশীদারদের যুক্ত করা ও পর্যায়ক্রমে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও দূরদর্শী পরিকল্পনার ভিত্তিতে যদি এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়, তাহলেই তা দেশের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থের পক্ষে একটি শক্ত ভিত হয়ে উঠতে পারে।

সেলিম রায়হান, নির্বাহী পরিচালক

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)

