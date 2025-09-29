বিশ্লেষণ

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেবেন কীভাবে

ফয়সাল ইসলাম
আয়কর আইনে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলসংক্রান্ত একটি বিশেষ আদেশ জারি হয়েছে। এ আদেশ অনুযায়ী, ২০২৫–২৬ অর্থবছর থেকে সব ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাকে বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হবে। এই নির্দেশনা গত ৪ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের আয়কর রিটার্ন দাখিলের শেষ সময়সীমা নির্ধারিত আছে আগামী ৩০ নভেম্বর।

যাঁদের অনলাইন রিটার্ন দিতে হবে না

নিচের শ্রেণির করদাতাদের ক্ষেত্রে অনলাইন রিটার্ন দাখিলে বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে না। ১. ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণ করদাতা, ২. সনদ দাখিল সাপেক্ষে শারীরিকভাবে অক্ষম করদাতা, ৩. বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি ও ৪. মৃত করদাতার আইনগত প্রতিনিধি।

কোথায় ও কীভাবে দিতে হবে

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এই নির্দেশনার আলোকে এখন থেকে প্রত্যেক করদাতাকে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের অনেকের কাছেই অনলাইনে রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করার প্রক্রিয়াটি এখনো নতুন। তাই চলুন জেনে নিই, ধাপে ধাপে কীভাবে সহজেই অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যায়।

প্রথমে নিবন্ধন

অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে প্রথমে ভিজিট করুন এবং e-return অপশনে ক্লিক করুন। যদি আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করা না থাকে, তবে ‘I am not yet registered’ নির্বাচন করুন। এরপর আপনার কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ও নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর দিয়ে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। মোবাইলে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) কোড কনফার্ম করার পর পাসওয়ার্ড সেট করলেই নিবন্ধন শেষ হবে।

নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পর সাতটি ধাপ অনুসরণ করেই আপনি আপনার আয়কর রিটার্নটি অনলাইনে ‘সাবমিশন’ করতে পারবেন।

আসুন জেনে নিই, অনলাইনে রিটার্ন দেওয়ার জন্য কোন ধাপে কী কী করতে হবে।

প্রথম ধাপ: অ্যাসেসমেন্ট ইনফরমেশন

অ্যাসেসমেন্ট ইনফরমেশন ট্যাবে ক্লিক করলে আপনার অনলাইন ফরম খুলবে। এখানে স্বনির্ধারণী রিটার্ন জমা, প্রযোজ্য করবর্ষ ও আয়বর্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ থাকবে। এরপর আপনাকে আপনার আবাসী নাকি অনাবাসী, তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আয়ের বর্ষে কোনো করমুক্ত আয় আছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে। কোন কোন উৎস থেকে আপনার আয় এসেছে, তা নির্বাচন করলে এই ধাপ শেষ হবে। এরপর তথ্যগুলো ‘সেভ ও কনটিনিউ’ করলে আপনাকে আরও কিছু বাড়তি তথ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হব। যেমন আপনার আয়ের অবস্থান, করছাড় ও কর রেয়াত সম্পর্কে তথ্য, আইটি ১০বি ফরমের তথ্য।

দ্বিতীয় ধাপ: আয়ের হিসাব

এই ধাপে আপনাকে আয়ের উৎসভেদে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে, কোন খাত থেকে কত টাকা আয় হয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ। যেমন যদি আপনি একজন বেতনভুক্ত কর্মকর্তা–কর্মচারী হন, তবে কোথায় চাকরি করছেন, আপনার পদবি কী, বেতন ও ভাতা বাবদ কত টাকা পেয়েছেন এবং কোনো নগদবহির্ভূত সুবিধা পাচ্ছেন কি না—এসব তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

আবার যদি আপনার বেতনের পাশাপাশি সঞ্চয়পত্র থেকে মুনাফা আয় হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্রের সম্পূর্ণ তথ্য দিতে হবে। যেমন রেজিস্ট্রেশন নম্বর, ইস্যুর তারিখ, সঞ্চয়পত্রের ক্রয়মূল্য, আয় বর্ষে পাওয়া মুনাফার পরিমাণ ও উৎসে কেটে নেওয়া করের পরিমাণ।

তৃতীয় ধাপ: বিনিয়োগ ও কর রেয়াত গণনা

দ্বিতীয় ধাপে আয়ের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে ‘সেভ ও কনটিনিউ’ করলে চলে আসবে রিটার্ন জমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বিনিয়োগ ও কর রেয়াত গণনা। এখানে আপনি বিভিন্ন বিনিয়োগের ধরন দেখতে পাবেন। আপনার বিনিয়োগ অনুযায়ী সঠিক ক্যাটাগরি নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে। যেমন জীবনবিমা প্রিমিয়াম, ডিপোজিট পেনশন স্কিম, অনুমোদিত সঞ্চয়পত্র ও সরকারি সিকিউরিটিজ, ইউনিট সার্টিফিকেট/মিউচুয়াল ফান্ড/ইটিএফ/যৌথ বিনিয়োগ স্কিম, তালিকাভুক্ত শেয়ার, সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ড, স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড, অনুমোদিত অবসর ভাতা তহবিল, অনুমোদিত কল্যাণ তহবিল ও গ্রুপ বিমা প্রিমিয়াম, জাকাত তহবিল ও সর্বজনীন পেনশন স্কিম।

চতুর্থ ধাপ: খরচের বিবরণ

এই ধাপে আপনাকে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে আপনার বিভিন্ন খরচের তথ্য প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে বাড়িভাড়া, বাজার খরচ, যাতায়াত, পরিষেবা বিল, শিক্ষা খরচ, কর প্রদানের ব্যয়, উৎসব ভাতা বাবদ খরচ। সব প্রয়োজনীয় খরচের তথ্য পূরণ করে শেষে ‘সেভ অ্যান্ড কনটিনিউ’ বাটনে ক্লিক করলেই আপনি পরবর্তী ধাপে যেতে পারবেন।

পঞ্চম ধাপ: সম্পদ ও দায় বিবরণী

রিটার্ন দাখিলের সময় আপনার সব সম্পদ ও দায়ের সঠিক তথ্য প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। এই ধাপে প্রথমেই আপনাকে জানাতে হবে গত আয় বছরে আপনার মোট সম্পদ কত ছিল। মনে রাখবেন, এখানে ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান ভবিষ্যতে জটিলতার কারণ হতে পারে।

সম্পদ বিবরণীতে যা যা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেমন ব্যাংকে জমা অর্থ; সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ; শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড বা অন্য আর্থিক বিনিয়োগ; গচ্ছিত নগদ অর্থ, সোনা, হীরা, রত্ন ও মূল্যবান সামগ্রী; জমি, ফ্ল্যাট বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি; আসবাব, ইলেকট্রনিকস ও যন্ত্রপাতি; ব্যবসায়িক মূলধন; বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সম্পদ এবং ব্যবসার বাইরের অন্য তহবিল।

এ ছাড়া দায় বিবরণীতে আপনার ব্যবসার বাইরের সব দায়ের তথ্য দিতে হবে, যেমন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ; ব্যক্তিগত বা অনিরাপদ ঋণ; ক্রেডিট কার্ডসহ অন্যান্য বকেয়া; আপনার ঘোষিত সম্পদ ও দায়ের মধ্যে যেন কোনো অসামঞ্জস্য না থাকে, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে ভুল বা গরমিল থাকলে আপনার রিটার্ন নিরীক্ষায় পড়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই সম্পদ বিবরণী ফরম পূরণের সময় আগে থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে সব তথ্য ও হিসাব সঠিকভাবে প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি।

সবকিছু ঠিক থাকলে ‘সেভ অ্যান্ড কনটিনিউ’ ক্লিক করে পরবর্তী ধাপে যান।

ষষ্ঠ ধাপ: কর দায়

এই ধাপে আপনি জানতে পারবেন চলতি অর্থবছরে আপনার মোট কত টাকা কর নির্ধারিত হয়েছে। যদি আপনার দেওয়া অগ্রিম কর নির্ধারিত কর দায়ের চেয়ে বেশি হয়, তবে আপনাকে আর অতিরিক্ত কোনো কর দিতে হবে না। যদি অগ্রিম কর কম হয়, তবে অবশিষ্ট অংশ আপনাকে পরিশোধ করতে হবে।

এ পর্যায়ে আপনি ‘আপডেটেড ট্যাক্স পেমেন্ট স্ট্যাটাস’ নামের একটি কলাম দেখতে পাবেন। এখানে গিয়ে প্রদত্ত অগ্রিম করের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে কর পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা দিতে পারবেন। সবশেষে ‘ফাইনাল পেমেন্ট’ নামের কলামে যদি ‘পেয়েবল টাকা...’ প্রদর্শিত হয়, তবে বুঝতে হবে আপনি সম্পূর্ণ কর পরিশোধ করেছেন। তখনই আপনি আপনার অনলাইন রিটার্ন সফলভাবে জমা দিতে পারবেন।

  • ফয়সাল ইসলাম, আর্থিক খাতের বিশ্লেষক

