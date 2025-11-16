ভেনামি চাষের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে

অভিমত
ভেনামি চাষের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে
বৈশ্বিক বাজারে গলদা চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের দেশে উৎপাদন বেড়েছে। তা ছাড়া হিমায়িত চিংড়ির নতুন তিনটি আইটেমও রপ্তানি করছেন অনেকে। অবশ্য এর জন্য ভেনামি চিংড়ির উৎপাদন বাড়াতে হবে।
ভেনামি চিংড়ির উৎপাদন বাড়াতে এখনো আইনগত জটিলতা রয়ে গেছে। এর কারণ, বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য অনুমোদন নিতে গেলে পাঁচ-ছয় মাস লেগে যায়। অর্থ খরচও হয়। এই অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজ করার পাশাপাশি চাষিদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। এ ছাড়া সহজ শর্তে চাষিদের ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই উৎপাদন বাড়বে।
এস কে কামরুল আলম, সহসভাপতি, বিএফএফইএ