জুতা রপ্তানিতে বড় বাধা বিদ্যমান বন্ড ব্যবস্থা 

অভিমত: রপ্তানি খাত
জুতা রপ্তানিতে বড় বাধা বিদ্যমান বন্ড ব্যবস্থা
বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় খাতগুলোর একটি হলো জুতা ও আনুষঙ্গিক পণ্য রপ্তানি। কিন্তু এই খাতের প্রবৃদ্ধির প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কাস্টমস বন্ডের বিদ্যমান ব্যবস্থা। সময়সাপেক্ষ, জটিল ও দুর্নীতিগ্রস্ত এই ব্যবস্থার কারণে রপ্তানিকারকেরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমাদের প্রতিযোগী ভিয়েতনাম, তাইওয়ানের মতো দেশে সহজ ও স্বচ্ছ নীতিমালার মাধ্যমে রপ্তানিতে অভাবনীয় অগ্রগতি এসেছে। সেখানে আমরা এখনো প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে আটকে রয়েছি।
বর্তমানে বন্ড লাইসেন্স পেতে একজন রপ্তানিকারককে ৩০টির বেশি সরকারি সংস্থা থেকে অনুমোদনের নথি সংগ্রহ করতে হয়। এরপর শুরু হয় ঘুষ-দুর্নীতির চক্র। বন্ড-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কার্যক্রমে যেমন ইন বন্ড বা আউট বন্ড হিসাব, ইউডি বা ইউপি (আমদানি করা কাঁচামালের হিসাব ও তা আমদানির অনুমতি) অনুমোদন, প্রাপ্যতার খতিয়ান—এসব মেলাতে গিয়ে সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় হয়।
এক হিসাবে দেখা যায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) জুতার কাঁচামাল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণের আমদানি পর্যায়ে বছরে ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা আদায় করে। সেখানে এই কাস্টমস বন্ডব্যবস্থা ধরে রাখতে প্রায় সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সরকার। কাস্টমসের দীর্ঘসূত্রতার কারণে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো বন্দরে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ভাড়া বা জরিমানা দেয়। এ ছাড়া বন্ড অফিসে ঘুষ দিতে হয় প্রায় ১০০ কোটি টাকার। অর্থাৎ ঘুষ দেওয়া, জরিমানা, ডকুমেন্টারি ম্যানেজমেন্ট ও বিলম্বিত জাহাজীকরণ—সব মিলিয়ে রপ্তানিকারকদের বছরে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ক্ষতি গুনতে হয়।
বিশ্ববাজারে ফুটওয়্যার রপ্তানি করে ভিয়েতনাম এখন বছরে আয় করছে প্রায় ২৭ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। অথচ বাংলাদেশ ১-২ বিলিয়নের ঘরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নয়। কারণ, বন্ড-সিস্টেমে লিড টাইম অত্যন্ত দীর্ঘ ও প্রশাসনিক জটিলতা সীমাহীন। অথচ ভিয়েতনামে এই খাতের ৮০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোর।
এই অবস্থায় আগামী পাঁচ বছরে এ খাতের রপ্তানি ২০ বিলিয়ন ডলারে নিতে হলে আমাদের এখনই কিছু গঠনমূলক সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, দুর্নীতিগ্রস্ত বন্ডব্যবস্থা পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। এর বদলে অন্যান্য দেশের মতো ২০-২৫ শতাংশ মূল্য সংযোজনভিত্তিক (ভ্যালু অ্যাডেড) ‘গ্রিন চ্যানেল’ চালু করা যেতে পারে। এতে নির্ধারিত এইচএস কোড এবং অনুমোদিত কাঁচামালের তালিকা অনুযায়ী পণ্য আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে। বছর শেষে আমদানি ও রপ্তানির তুলনা করলে বোঝা যাবে, কে কতটা মূল্য সংযোজন করতে পেরেছে।
দ্বিতীয়ত, ১ শতাংশ করহার চালু করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে রপ্তানিকারকেরা মাত্র ১ শতাংশ শুল্ক-কর দিয়ে সহজে কাঁচামাল আমদানি করতে পারবেন। এতে সরকারের আয় বাড়বে, ঘুষও কমবে, এনবিআরের কাজও সহজ হবে; ব্যবসায়ীরাও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন।
তৃতীয়ত, আমদানিতে লাইসেন্স (নিবন্ধন) ও সনদ নেওয়া সহজ করা প্রয়োজন। একটি প্রতিষ্ঠানকে যেন ৫-৬টির বেশি নিবন্ধন না নিতে হয়, আর সেগুলোর মেয়াদ যেন প্রতিষ্ঠান চালু থাকা পর্যন্তই থাকে। বারবার নবায়নের ঝামেলা থাকলে ঘুষ ও হয়রানি বাড়ে। নবায়ন পদ্ধতি তুলে দিলে দুর্নীতিও কমবে।
চতুর্থত, সহজ শর্তে রপ্তানির জন্য কাঁচামাল আমদানির সুযোগ দেওয়া হলে ছোট ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা সহজে বিদেশে পণ্য পাঠাতে পারবেন। বিশ্বে বর্তমানে ১৫০ বিলিয়ন ডলারের অনলাইন জুতার বাজার রয়েছে। সহজে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ পেলে এই খাতে তরুণেরা অংশ নিতে পারবেন।
পঞ্চমত, বিদেশি বিনিয়োগ আনতে দরকার আধুনিক পরিবেশ। যদি দুর্নীতি না থাকে, কাজ দ্রুত হয় ও সবকিছু ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে।
শেষ কথা, বাংলাদেশে চামড়াজাত পণ্য খাতে আমাদের প্রথম প্রজন্ম দক্ষতার সঙ্গে শিল্পের গোড়াপত্তন করেছে। বর্তমানে দ্বিতীয় প্রজন্ম বিশ্বমানের জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনা করছে। সরকারের উচিত এদের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখা। বন্ডের মতো জটিল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখলে শুধু ফুটওয়্যার নয়, দেশের অন্য সম্ভাবনাময় খাতগুলোও ধ্বংসের পথে যাবে। ফলে এখনই এই খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার সময়।
লেখক: লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশনেরও সহসভাপতি