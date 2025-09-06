বিশ্লেষণ

২০ জনের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার প্রস্তাব একধরনের চমক, সেখানে বড় ফাঁকি আছে

লেখা:
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ

প্রতিষ্ঠানের ২০ জনের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার প্রস্তাবের মধ্যে বড় ধরনের ফাঁকি রয়েছে। ২০ জনের সম্মতিতে ইউনিয়ন হলেও ৫টির বেশি করা যাবে না। আবার বলা হচ্ছে, দর–কষাকষির জন্য নির্বাচনে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে সিবিএ গঠন করতে হবে। অথচ এখন ২০ শতাংশ শ্রমিক ইউনিয়ন করলেই মালিকদের সঙ্গে দর–কষাকষি করতে পারে। আসলে সংখ্যা কমিয়ে সরকার একধরনের চমক দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন যদি দর-কষাকষি না করতে পারে, তাহলে শ্রমিকের কোনো লাভই হবে না। ফলে প্রস্তাবটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করার সুযোগ রয়েছে। না হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হতে পারে, যা এখনই সুনির্দিষ্টভাবে সমন্বয় করা দরকার।

তৈরি পোশাক কারখানার বাইরে ৯০ শতাংশ কারখানায় শ্রমিকসংখ্যা ১০০ বা আরও কম। ফলে ১০ জনের সম্মতিতে ইউনিয়ন হতে পারে। আইএলওর কনভেনশনও ২০ জন বা তার কম শ্রমিক দিয়ে ইউনিয়ন করার বিষয়টি সমর্থন করে। তবে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনপ্রক্রিয়া স্বচ্ছ হতে হবে। সিবিএ নির্বাচনে কারা অংশ নিচ্ছে, সেটি দেখতে হবে। প্রকৃত শ্রমিক যেন ইউনিয়ন করতে পারে, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার, দর-কষাকষির অধিকার ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্কের চর্চার উন্নয়ন—এই তিন বিষয় নিশ্চিত করতে পারে, সেভাবেই সুসমন্বিতভাবে শ্রম আইন সংশোধন আনতে হবে। তাহলেই সেটি শ্রমিক-মালিকের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বিশ্লেষণ থেকে আরও পড়ুন