আজকের বিনিময় হার
আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩২ পয়সা। ডলারের সর্বনিম্ন ও গড় দাম একই—১২২ টাকা ৩০ পয়সা। গত বছরের জুলাই থেকে চলতি জানুয়ারি পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ইউয়ান ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। দাম কমেছে ইউরো, পাউন্ড ও অস্ট্রেলীয় ডলারের। দাম অপরিবর্তিত আছে ভারতীয় রুপি ও ইয়েনের।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।