আজকের বিনিময় হার
আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ ডলারের দাম সামান্য বেড়েছে। চলতি সপ্তাহে টানা কয়েক দিন ডলারের দাম কমার পর আজ কিছুটা বাড়ল।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ দশমিক শূন্য ৬ টাকা ও সর্বনিম্ন দাম ১২১ দশমিক ৯৯ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ দশমিক শূন্য ৩ টাকা। গত জুলাই থেকে চলতি অক্টোবর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্র ধারা দেখা যাচ্ছে। দাম কমেছে অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। দাম বেড়েছে ইউরো, পাউন্ড ও ইউয়ানের। দাম বেড়েছে ইউরো, পাউন্ড ও ইউয়ানের। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা–বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।