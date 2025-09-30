ব্র্যাক ব্যাংকের প্রবাসী আয় ক্যাম্পেইনের পুরস্কার বিতরণ

ব্র্যাক ব্যাংকের প্রবাসী আয় ক্যাম্পেইনের পুরস্কার বিতরণ
ব্র্যাক ব্যাংকের তিন মাসব্যাপী রেমিট্যান্স ক্যাম্পেইন সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এই ক্যাম্পেইনে চট্টগ্রামের গ্রাহক মোহাম্মদ নাসের গ্র্যান্ড প্রাইজ হিসেবে একটি নতুন রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল জিতেছেন। তিনি ব্র্যাক ব্যাংকের চট্টগ্রামের মুরাদপুর শাখার শীর্ষ রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের গ্রাহক। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্র্যাক ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) তারেক রেফাত উল্লাহ খান বিজয়ী গ্রাহক মোহাম্মদ নাসেরের হাতে পুরস্কারের রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল তুলে দেন। এ সময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও হেড অব ট্রেজারি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস মো. শাহীন ইকবাল, হেড অব রেমিট্যান্স শাহরিয়ার জামিলসহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ ক্যাম্পেইনে গ্রাহকদের আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। সাপ্তাহিক পুরস্কারের মধ্যে ছিল মুঠোফোন, ব্লুটুথ স্পিকার, পাওয়ার ব্যাংক, ইয়ারবাড ও গিফট কুপন। প্রতি দুই সপ্তাহ পর মেগা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ও ওয়াটার পিউরিফায়ার। সর্বশেষ গ্র্যান্ড প্রাইজ হিসেবে দেওয়া হয় রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল।
অনুষ্ঠানে ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি ও সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান বলেন, ‘ব্র্যাক ব্যাংক দেশে রেমিট্যান্স–প্রবাহ বাড়াতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিস্তৃত শাখা ও উপশাখা কার্যক্রম ও এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ক্যাশ পিকআপ সহজ করছি। ফলে শুধু ব্যাংকের তারল্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নয়, নিরাপদ চ্যানেলে রেমিট্যান্স আহরিত হচ্ছে এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী হচ্ছে।’