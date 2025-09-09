ব্যাংক

বিতর্কিত ভিডিওর জেরে চাকরি গেল বিএফআইইউ প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিএফআইইউ

আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করেছে সরকার। অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত এই সংস্থার প্রধানের একটি বিতর্কিত ভিডিও সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা তদন্তে একটি কমিটি গঠন করেছিল অর্থ মন্ত্রণালয়। ওই তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে ভিডিওটির সত্যতা পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয় বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে। এরপর আজ মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে শাহীনুল ইসলামের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করে।

গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর চলতি বছরের জানুয়ারিতে নানা প্রক্রিয়া শেষে সরকার এ এফ এম শাহীনুল ইসলামকে বিএফআইইউ প্রধান পদে নিয়োগ দেয়। দুই বছরের জন্য তাঁকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ছিলেন ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিএফআইইউর উপ-প্রধান পদে ছিলেন। এরপর নিয়মিত অবসরে যান তিনি।

সরকার বদলের পর শেখ হাসিনার পরিবারের পাশাপাশি ১০ শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঋণ ও অর্থ পাচারের অনিয়ম তদন্ত শুরু হয়েছে। যার সমন্বয় করছে বিএফআইইউ। এ ছাড়া আরও ২০০ ব্যবসায়ী গ্রুপের অনিয়মও তদন্তের আওতায় এসেছে।

এর মধ্যে গত আগস্টের প্রথমার্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিএফআইইউ প্রধানের বিতর্কিত ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ১৮ আগস্ট তাঁকে ছুটিতে পাঠানো হয়। আর আজ চুক্তি বাতিল করা হলো।

