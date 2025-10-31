২৯ দিনে প্রবাসী আয় ২৪৩ কোটি ডলার

২৯ দিনে প্রবাসী আয় ২৪৩ কোটি ডলার
সদ্য সমাপ্ত অক্টোবর মাসের প্রথম ২৯ দিনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২৪৩ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন দেশে। গত বছর একই সময়ে এসেছিল ২২০ কোটি ৮০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয়; অর্থাৎ আগের বছরের তুলনায় এ বছরের অক্টোবরে ২৯ দিন প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ।
গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২৯ অক্টোবর এক দিনেই দেশে এসেছে ৯ কোটি ৩০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স। চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাস জুলাই-অক্টোবরে দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ১ কোটি ৮০ লাখ ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪ দশমিক ৫০ শতাংশ বেশি।
এর আগে দেশে গত সেপ্টেম্বরে ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৮ লাখ ডলার ও জুলাইয়ে ২৪৭ কোটি ৮০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল।
সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি প্রবাসী আয় এসেছিল, যা এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৬ বিলিয়ন বা ২৭ শতাংশ বেশি। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রবাসী আয়ের ঊর্ধ্বমুখী ধারা দেশের টাকার মান স্থিতিশীল রাখা ও আমদানি ব্যয় মেটানোয় সহায়তা করাসহ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ভালো থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার মোট রিজার্ভ বেড়ে আবার ৩২ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ২০০ কোটি ডলার অতিক্রম করেছে।