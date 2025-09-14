ট্রাস্ট ব্যাংকের এটিএম ও ডেবিট কার্ড সেবা সাময়িক বন্ধ থাকবে

ট্রাস্ট ব্যাংকের এটিএম ও ডেবিট কার্ড সেবা সাময়িক বন্ধ থাকবে
বেসরকারি ট্রাস্ট ব্যাংকের এটিএম ও ডেবিট কার্ড সেবা আড়াই দিনের বেশি বন্ধ থাকবে। এই সময়ে ব্যাংকটি তাদের প্রযুক্তিগত সেবার মানোন্নয়নের কাজ করবে। এ কারণে সাময়িকভাবে ব্যাংকটির গ্রাহকদের এটিএম ও ডেবিট কার্ড সেবা বন্ধ থাকবে। ব্যাংকটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা থেকে বৃহস্পতিবার বেলা ২টা পর্যন্ত ব্যাংকটির ডেবিট কার্ডে লেনদেন, পয়েন্ট অব সেলস বা পিওএস সেবা, এটিএম ও এসএমএস বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ব্যাংকটি জানিয়েছে, কারিগরি অপরিহার্য রক্ষণাবেক্ষণের কারণে সাময়িক এই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে গ্রাহকদের। এ জন্য ব্যাংকের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের কাছে আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করা হয়। উল্লিখিত বিষয়ে গ্রাহকদের আরও কোনো তথ্য জানার থাকলে ব্যাংকের কল সেন্টার ১৬২০১ নম্বরে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।