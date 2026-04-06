আজকের বিনিময় হার
আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস। দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ বাজারে ডলারের দাম অপরিবর্তিত আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা। সর্বনিম্ন দামও ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা। সম্প্রতি বিশ্ববাজারে ডলারের দাম বাড়লেও দেশের বাজারে কয়েক মাস ধরেই স্থিতিশীল ছিল। ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ডলারের দাম কিছুটা বাড়তে শুরু করেছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে বেশির ভাগের দাম অপরিবর্তিত আছে। এই তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, অস্ট্রেলিয়ান ডলার, ইয়েন, সিঙ্গাপুরি ডলার, ইউয়ান ও রুপি।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত দামের চেয়ে বৈদেশিক মুদ্রা কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।