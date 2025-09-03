ব্যাংক

আজকের বিনিময় হার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

আজ বুধবার চলতি সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস। দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। গত কয়েক দিন ডলারের দাম কমার পর আজ কিছুটা বেড়েছে। টানা ছয় দিন দাম বাড়ার পর গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ডলারের দাম কমে।

গত জুলাই মাসে সামগ্রিকভাবে ডলারের দাম ওঠানামা করেছে। আগস্ট মাসেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল, যদিও মাত্রা কিছুটা কমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৭৫ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৬৫ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৭০ টাকা।

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্র ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে আজ দাম বেড়েছে ইয়েন, ইউয়ান ও রুপির। দাম কমেছে ইউরো ও পাউন্ডের। দাম বেড়েছে অস্ট্রেলীয় ডলার ও পাউন্ডের।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ব্যাংক থেকে আরও পড়ুন