ব্যাংক

আগামী মাসে ডাচ–বাংলা ও মিডল্যান্ড ব্যাংকে নতুন এমডি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

মেয়াদ ও চাকরির বয়স শেষ হওয়ায় বেসরকারি খাতের একাধিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে নতুন মুখ আসছে। ব্যাংকের শীর্ষ পদে পরিবর্তন নিয়ে ব্যাংক খাতে রয়েছে ব্যাপক আগ্রহ। বর্তমান শীর্ষ নির্বাহী বা এমডির চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় আগামী মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতে ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংক ও মিডল্যান্ড ব্যাংক নতুন এমডি যোগ দেবেন। এরই মধ্যে ব্যাংক দুটি এমডি নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এ ছাড়া ইস্টার্ন ব্যাংকও নতুন এমডি খুঁজছে।

এদিকে সম্প্রতি ঢাকা ব্যাংক, মেঘনা ব্যাংক, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ও সাউথইস্ট ব্যাংকে নতুন এমডি যোগ দিয়েছেন। এর আগে ব্র্যাক ব্যাংকে নতুন এমডি নিয়োগ দেওয়া হয়।

বর্তমানে এমডি পদে চাকরির বয়সসীমা ৬৫ বছর। মূলত বয়সসীমা পূর্ণ হওয়ায় বেশির ভাগ ব্যাংকের শীর্ষ পদ শূন্য হয়। এ ছাড়া মেয়াদ পূর্ণ ও পদত্যাগের কারণেও অনেক ব্যাংকের এমডি পদ শূন্য হয়েছে। একাধিক ব্যাংক উদ্যোক্তা জানিয়েছেন, বর্তমানে দক্ষ ও সৎ এমডি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের এমডি আবুল কাশেম মো. শিরিনের চাকরির মেয়াদ শেষ হবে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি। এর মাধ্যমে তিনি নিয়মিত ব্যাংকিং পেশা শেষ করবেন। তিনি ২০১৬ সালে ব্যাংকটির এমডি হিসেবে দায়িত্ব নেন। ব্যাংকটির ডিজিটাল রূপান্তর, এটিএম সেবার বিস্তৃতিসহ নানা উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। ব্যাংকটি এখন নতুন এমডি হিসেবে এহতেশামুল হক খানকে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বর্তমানে ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান করপোরেট বিজনেস অফিসার হিসেবে কর্মরত।

এ ছাড়া মিডল্যান্ড ব্যাংকের এমডি আহসান-উজ জামানের চাকরির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৪ ফেব্রুয়ারি। তিনি ২০১৪ সাল থেকে ব্যাংকটির এমডি পদে আছেন। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের অতিরিক্ত এমডি ইমতিয়াজ ইউ আহমেদকে মিডল্যান্ড ব্যাংকের এমডি পদে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ। ইমতিয়াজ ইউ আহমেদ ২০০৩ সাল থেকে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের কর্মরত। গত বছর এএমডি পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, তাঁদের দুজনের নিয়োগের আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদন পেলে তাঁরা ব্যাংক দুটিতে যোগ দেবেন।

এদিকে চলতি সপ্তাহে ঢাকা ব্যাংকের এমডি হিসেবে যোগ দেন ওসমান এরশাদ। ঢাকা ব্যাংকে যোগ দেওয়ার আগে তিনি ইস্টার্ন ব্যাংকের অতিরিক্ত এমডি ও প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) ছিলেন। এ ছাড়া তিনি সিঙ্গাপুরভিত্তিক ফিনটেক প্রতিষ্ঠান এশিয়া ফিটের সহপ্রতিষ্ঠাতা। ১৯৯৩ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেসে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা ওসমান এরশাদের বড় অংশই ছিল বহুজাতিক ব্যাংকে ও বিদেশে। তিনি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সিঙ্গাপুরের এমডি ও সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইস্টার্ন ব্যাংকের এমডি আলী রেজা ইফতেখারের মেয়াদ আগামী ১৯ এপ্রিল শেষ হবে, তিনি ২০০৭ সাল থেকে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ব্যাংকটি এমডি হিসেবে নিয়োগ দিতে বিদেশে কর্মরত বহুজাতিক এক ব্যাংকের বাংলাদেশি এমডি ও দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের এক এমডির সঙ্গে ইস্টার্ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আলোচনা করছে বলে জানা গেছে।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের এমডি সৈয়দ মাহবুবুর রহমানের মেয়াদ ২০২৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে। ২০১০ সাল থেকে তিনি ব্যাংকটির এমডি। এর আগে একই পদে ছিলেন ব্র্যাক ব্যাংক ও ঢাকা ব্যাংকে।

এদিকে সম্প্রতি মেঘনা ব্যাংকের এমডি হিসেবে যোগ দিয়েছেন সৈয়দ মিজানুর রহমান, এর আগে তিনি এবি ব্যাংকের এমডি ছিলেন। সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকে এমডি হয়েছেন এস এম মঈনুল কবীর, এর আগে তিনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ডিএমডি ছিলেন। সাউথইস্ট ব্যাংকে এমডি হয়েছেন খালিদ মাহমুদ, তিনি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের অতিরিক্ত এমডি ও চিফ বিজনেস অফিসার ছিলেন। গত সেপ্টেম্বরে ব্র্যাক ব্যাংকের নতুন এমডি হন তারেক রেফাত উল্লাহ খান, তিনি একই ব্যাংকের অতিরিক্ত এমডি ছিলেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ব্যাংক থেকে আরও পড়ুন