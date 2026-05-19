কার্ড থেকে বিকাশ, নগদ ও রকেটে টাকা আনতে প্রথমবার ৫০০ টাকা লেনদেন বাধ্যতামূলক
যেকোনো ব্যাংকের কার্ড থেকে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) ব্যক্তির হিসাবে ‘অ্যাড মানি’ করার ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ফলে প্রথমবার কোনো কার্ড এমএফএস হিসাবে যুক্ত করার সময় ৫০০ টাকার টোকেন লেনদেন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরপর গ্রাহক শনাক্তকরণ নিশ্চিত হওয়ার পর যেকোনো অঙ্কের লেনদেন করা যাবে।
আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগ এ–সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা দেশের সব মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠিয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রথমবারের মতো কোনো কার্ড এমএফএস ব্যক্তি হিসাবে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকার একটি টোকেন লেনদেন করতে হবে। ওই লেনদেন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর সংশ্লিষ্ট কার্ডটি এমএফএস হিসাবের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিয়মিত লেনদেন করা যাবে। তবে আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্ডধারীর নিজ নামে নিবন্ধিত এমএফএস হিসাব নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে টোকেন লেনদেন ছাড়াই কার্ড সংযুক্ত করে নিয়মিত ‘অ্যাড মানি’ করা যাবে বলে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ বিকাশের হিসাবধারী ও কার্ডের গ্রাহকের নাম একই হলে সহজেই টাকা স্থানান্তর করা যাবে।
বাংলাদেশ ব্যাংক আরও জানিয়েছে, কার্ড থেকে এমএফএস হিসাবে ‘অ্যাড মানি’ লেনদেনকে মার্চেন্ট পেমেন্টের পরিবর্তে ফান্ড ট্রান্সফার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। একই সঙ্গে লেনদেনের সময় বেনিফিশিয়ারি ওয়ালেট নম্বর কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে দৃশ্যমান রাখতে হবে।
আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে এসব ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে ১ আগস্ট কার্ড থেকে এমএফএস হিসাবে ‘অ্যাড মানি’র সুবিধা বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রতারণার মাধ্যমে একাধিক দেশি ও বিদেশি ব্যাংকের কার্ড থেকে বিভিন্ন এমএফএস হিসাবে টাকা জমা করা হয়েছে। এ জন্য কার্ড থেকে এমএফএসে টাকা জমায় সতর্কতা আরোপ করা হয়েছে। গ্রাহক নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে চাহিদামতো লেনদেন করা যাবে।