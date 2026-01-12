বিএফআইইউর প্রধান হলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন

বিএফআইইউর প্রধান হলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান হলে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর কমিশনার হিসেবে কর্মরত।
আজ সোমবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ–সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদারের স্বাক্ষরে এ প্রজ্ঞাপন হয়।
ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুনের নতুন পদমর্যাদা হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের মর্যাদার। তাঁকে দুই বছর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২–এর (সংশোধিত ২০১৫) ধারা ২৪ (১) (ঘ) এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯–এর বিধি ২২ অনুযায়ী ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুনকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদায় সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে দুই বছর মেয়াদে বিএফআইইউর প্রধান কর্মকর্তা পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।