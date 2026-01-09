ব্যাংকে নারীবান্ধব ওয়াশরুম নির্মাণ করার নির্দেশনা দিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ব্যাংকে নারীবান্ধব ওয়াশরুম নির্মাণ করার নির্দেশনা দিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক
সরকার–বেসরকারি ব্যাংককে প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের পাশাপাশি সব শাখা–উপশাখায় নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সেবা নিতে আসা নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত নারীবান্ধব ওয়াশরুম বা বাথরুম নির্মাণের নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক গত সপ্তাহে এই নির্দেশনা দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়সহ বিভিন্ন শাখা–উপশাখায় কর্মরত নারী কর্মকর্তা–কর্মচারী এবং সেবা নিতে আসা নারীদের জন্য পর্যাপ্ত নারীবান্ধব ওয়াশরুম বা বাথরুম থাকা প্রয়োজন। তবে কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্তসংখ্যক নারীবান্ধব ওয়াশরুম না থাকায় নারী কর্মকর্তারা এবং সেবা নিতে আসা নারীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন, যা কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।
তফসিলভুক্ত সব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে দেওয়া এই নির্দেশনায় বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে, ব্যাংকের প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়সহ সব শাখা–উপশাখায় নারী কর্মকর্তা ও সেবা নিতে আসা নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত নারীবান্ধব ওয়াশরুম নির্মাণ, প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং পর্যাপ্ত স্যানিটারি সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ সালের ক্ষমতাবলে এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।