সাবেক তিন গভর্নর ও ছয় ডেপুটি গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান, ফজলে কবির ও আব্দুর রউফ তালুকদারছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক তিন গভর্নর ও ছয় ডেপুটি গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সব ব্যাংকে চিঠি দিয়ে তাঁদের ব্যাংক হিসাবে অর্থ লেনদেন, হিসাব খোলার ফরমসহ যাবতীয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুরোধে আজ বুধবার ব্যাংকগুলোকে এ–সংক্রান্ত চিঠি দিয়েছে বিএফআইইউ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান, ফজলে কবির ও আব্দুর রউফ তালুকদারের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে। গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এর তিন দিন পর ৯ আগস্ট ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন আব্দুর রউফ তালুকদার। এক পৃষ্ঠার পদত্যাগপত্রে তিনি পদত্যাগের জন্য ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। যদিও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই আত্মগোপনে আছেন আব্দুর রউফ তালুকদার। সাবেক দুই গভর্নর আতিউর রহমান ও ফজলে কবিরকেও গত এক বছরে প্রকাশ্যে কোনো অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। এই তিন সাবেক গভর্নর গত আওয়ামী লীগের সরকারের আমলে দেড় দশকে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।

এ ছাড়া সাবেক যে ডেপুটি গভর্নরদের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে, তাঁরা হলেন সরকার পতনের পর দুদকের মামলায় জেলে থাকা এস কে সুর চৌধুরী এবং বিএফআইইউর প্রধান থেকে পদত্যাগে বাধ্য হওয়া মো. মাসুদ বিশ্বাস। বিএফআইইউর সাবেক প্রধান আবু হেনা মো. রাজী হাসান, সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস এম মনিরুজ্জামান, কাজী ছাইদুর রহমান ও আবু ফরাহ মো. নাছের।

বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়েছে, এঁদের প্রত্যেকের হিসাব খোলার ফরম, লেনদেন, কেওয়াইসিসহ যাবতীয় তথ্য তিন কর্মদিবসের মধ্যে পাঠাতে হবে। কোনো হিসাব বন্ধ হয়ে থাকলে সে তথ্যও জানাতে বলা হয়েছে।

