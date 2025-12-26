ব্যাংক

একীভূত পাঁচ ব্যাংক

আমানতের টাকা কবে দেওয়া হবে, ঠিক হয়নি

বাণিজ্য ডেস্ক
একীভূত হওয়া পাঁচ ব্যাংকের লোগোকোলাজ: প্রথম আলো

মার্জার তথা একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচটি ব্যাংকের আমানতকারীরা শিগগিরই সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত উত্তোলনের সুযোগ পাবেন। তাঁদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এই সুযোগ করে দিচ্ছে। তবে এই পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীরা কবে থেকে টাকা তুলতে পারবেন, সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ বা সময় এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এবং কয়েকটি গণমাধ্যমে সম্প্রতি এ রকম একটি খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে আগামী ২৯ ডিসেম্বর সোমবার থেকে মার্জারের আওতাভুক্ত একটি ব্যাংকের আমানতকারীদের টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া হবে। এ সংবাদ সঠিক নয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি অসত্য তথ্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে।

একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ব্যাংক হলো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, সোশ্যাল ইসলামী, ইউনিয়ন, গ্লোবাল ইসলামী ও এক্সিম ব্যাংক। এই ব্যাংকগুলো তারল্যসংকটের কারণে কর্মীদের বেতন দিতে হিমশিম খাচ্ছে, গ্রাহকেরাও টাকা তুলতে সমস্যায় পড়ছেন।

ইতিমধ্যে ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি’ নামে নতুন ব্যাংক গঠনের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকটি সমস্যাগ্রস্ত ওই পাঁচ ইসলামী ব্যাংককে অধিগ্রহণ করবে।

