এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইনস্যুরেন্সের বার্ষিক সভা

নাফিউর রহমান নূর
এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইনস্যুরেন্সের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্প্রতি ঢাকায় কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোম্পানির চেয়ারম্যান কিবরিয়া গোলাম মোহামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য দেন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহ্ জামাল হাওলাদার। সভায় কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা সরাসরি ও ভার্চ্যুয়ালি অংশ নেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইনস্যুরেন্স এ তথ্য জানিয়েছে।

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহ্ জামাল হাওলাদার সভায় কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

সভায় কোম্পানির ব্যবসা ও সার্বিক সাফল্যের জন্য শেয়ারহোল্ডাররা সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা কোম্পানির বিপণন ও ব্যবস্থাপনা দলকে ধন্যবাদ জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় কোম্পানির ২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। কোম্পানির বর্তমান পরিচালকদের এক-তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করেন এবং পুনর্নির্বাচিত হন। এ ছাড়া সভায় ২০২৫ সালের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়।

