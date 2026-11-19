আদালতের স্থগিতাদেশ থাকলে প্রণোদনার সুবিধা পাবেন ঋণখেলাপিরাও
যেসব ঋণখেলাপির মামলায় আদালতের স্থগিতাদেশ আছে, তারাও এখন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত প্রণোদনা তহবিল থেকে ঋণসুবিধা পাবেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারে ঘোষিত ৬০ হাজার কোটি টাকার ১৫টি প্রণোদনা স্কিমের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এ নির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (বিআরপিডি) থেকে এ–সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে। প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশে কার্যরত সব তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কোনো খেলাপি ঋণগ্রহীতার দায়ের করা মামলা বা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে খেলাপি ঋণের বিষয়ে আদালত স্থগিতাদেশ দিলে ওই ঋণগ্রহীতা বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত প্রণোদনার আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।
বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধার, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা, উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ৬০ হাজার কোটি টাকার ১৫টি প্রণোদনা স্কিম বা কর্মসূচি চালু রয়েছে। এসব কর্মসূচির আওতায় শিল্প ও সেবা খাত, কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই), কৃষিভিত্তিক খাতসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী বিভিন্ন খাতে অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, ঘোষিত এসব প্রণোদনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নতুন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নতুন নির্দেশনাটি আদালতের স্থগিতাদেশ–সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও প্রণোদনা স্কিমের অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।
যেসব খাতে রয়েছে প্রণোদনা–সুবিধা
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপনের সঙ্গে সংযুক্ত তালিকায় ১৫টি প্রণোদনা স্কিমের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বন্ধ শিল্প ও সেবা খাত সহায়ক পুনঃ অর্থায়ন স্কিম, সিএমএসএমই খাতে চলতি মূলধন পুনঃ অর্থায়ন তহবিল এবং দেশের উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে তিন হাজার কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল।
এ ছাড়া দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লি খাতের পুনঃ অর্থায়ন স্কিম, রপ্তানি বহুমুখীকরণ খাতে পুনঃ অর্থায়ন স্কিম এবং প্রিশিপমেন্ট ক্রেডিট খাতের পুনঃ অর্থায়ন স্কিম রয়েছে। উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের জন্যও কয়েকটি বিশেষ স্কিম রয়েছে। এর মধ্যে কটেজ ও মাইক্রো খাতের উদ্যোক্তা সৃষ্টির বিশেষ স্কিম পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঠিত প্রাক্-অর্থায়ন স্কিমের অর্থায়ন হবে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে। অন্যদিকে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্কিম কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনতে গঠিত স্কিম আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে।
পাশাপাশি গ্রিন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং ও গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি খাতে পুনঃ অর্থায়ন স্কিম, সৃজনশীল অর্থনীতির জন্য বিশেষ স্কিম এবং স্টার্টআপ খাতে অর্থায়নের স্কিমও এই ১৫টি উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত। তালিকায় আরও রয়েছে চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাক্-অর্থায়ন স্কিম এবং রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য খাতে অর্থায়নের জন্য প্রাক্-অর্থায়ন তহবিল। এসব কর্মসূচির আওতায় অর্থায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আদালতের স্থগিতাদেশ পাওয়া ঋণগ্রহীতাদের যোগ্যতা নির্ধারণে নতুন নির্দেশনাটি অনুসরণ করতে হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।