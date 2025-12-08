আজকের বিনিময় হার
আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ বাজারে ডলারের দাম সামান্য কিছুটা কমেছে।
টানা কয়েক দিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির পর গত সপ্তাহে ডলারের দাম কমেছে। গত বুধবার থেকে তা আবার বাড়তে শুরু করে। গতকাল তা অপরিবর্তিত থাকলেও আজ কিছুটা কমল।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩০ পয়সা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ২৮ পয়সা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ২৮ পয়সা। গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে বেশির ভাগ মুদ্রার দাম কমেছে। এই তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, রুপি, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার। আজ কোনো মুদ্রার দাম বাড়েনি। অপরিবর্তিত আছে ইউয়ান ও ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।