আজকের বিনিময় হার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ বাজারে ডলারের দাম অপরিবর্তিত আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩৮ পয়সা। সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ৩৬ পয়সা, গড় দাম ১২২ টাকা ৩৬ পয়সা। গত বছরের জুলাই থেকে চলতি জানুয়ারি পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ মুদ্রার দাম বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে পাউন্ডের দাম। এরপর আছে ইউরো ও অস্ট্রেলীয় ডলার। প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে আজ কোনো মুদ্রার দাম কমেনি। অপরিবর্তিত আছে ভারতীয় মুদ্রা রুপির দাম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত দামের চেয়ে বৈদেশিক মুদ্রা কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।

