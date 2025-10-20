আজকের বিনিময় হার
আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। টানা দুই দিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির পর আজ স্থিতিশীল আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৯০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৯০ টাকা। আজ ডলারের গড় দামও ১২১ দশমিক ৯০ টাকা। গত জুলাই থেকে চলতি অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর বিক্রয় মূল্য বাড়েনি বা কমেনি—সব অপরিবর্তিত আছে। যদিও কিছু কিছু মুদ্রার ক্রয় মূল্য বেড়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।