এনসিসি ব্যাংকের বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন

বাণিজ্য ডেস্ক
এনসিসি ব্যাংকের দুই দিনব্যাপী বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলনে চেয়ারম্যান মো. নূরুন নেওয়াজ সেলিম, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুস সালাম এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এম শামসুল আরেফিনসহ বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যানসহ পরিচালকবৃন্দ ও ঊর্ধ্বতন নির্বাহীরা। কক্সবাজারের একটি রিসোর্টে
ছবি: এনসিসি ব্যাংক

সেবার পরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ব্যবসায়ে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে এনসিসি ব্যাংক দুই দিনব্যাপী বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন- ২০২৬ আয়োজন করেছে। কক্সবাজারের সি পার্ল বিচ রিসোর্টে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এনসিসি ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. নূরুন নেওয়াজ সেলিম প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এম শামসুল আরেফিনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে ভাইস চেয়ারম্যান আবদুস সালাম, নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান খায়রুল আলম চাকলাদার, নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান মো. আমিরুল ইসলাম, পরিচালক আমজাদুল ফেরদৌস চৌধুরী, তানজিনা আলী, সৈয়দ আসিফ নিজাম উদ্দিন, মো. মঈনউদ্দিন, মোহাম্মদ সাজ্জাদ উন নেওয়াজ, শামিমা নেওয়াজ, মোরশেদুল আলম চাকলাদার ও নাহিদ বানু এবং স্বতন্ত্র পরিচালক মীর সাজেদ উল বাসার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) এম খোরশেদ আলম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. জাকির আনাম, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মো. হাবিবুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহীরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান মো. নূরুন নেওয়াজ সেলিম বলেন, গত বছর ব্যাংকিং খাতে নানা চ্যালেঞ্জ থাকলেও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যাংকের নির্ধারিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে, যা প্রশংসার দাবিদার। তিনি বলেন, ব্যাংকের ব্যবসার পরিধি ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করতে হবে। পাশাপাশি নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনা চিহ্নিত করে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান তিনি।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম শামসুল আরেফিন বলেন, দেশি ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ধীরগতির মধ্যেও এনসিসি ব্যাংক গত বছরে ব্যবসা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি জানান, ঋণ ও বিনিয়োগ, আমানত, রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্য এবং খেলাপিঋণ আদায়সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাংক ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। একই সঙ্গে তহবিল সংগ্রহ ব্যয় হ্রাস ও সম্পদের গুণগতমান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

