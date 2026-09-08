ব্যাংক

দ্বিতীয় দিনে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছেন ৭৮৯৬ গ্রাহক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের লোগো

শরিয়াহভিত্তিক পাঁচ ব্যাংক একীভূত হয়ে গঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে ফিরতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় দিন আজ মঙ্গলবার ৭ হাজার ৮৯৬ জন গ্রাহক এ ব্যাংক থেকে ৩২৭ কোটি টাকা তুলেছেন। প্রথম দিনে গতকাল সোমবার ৫ হাজার ৫৩২ জন গ্রাহক ২৫৪ কোটি টাকা তোলেন। এ নিয়ে দুই দিনে ১৩ হাজার ৪২৮ জন গ্রাহক মোট ৫৮১ কোটি টাকা তুলতে পেরেছেন।

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গতকাল থেকে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে শুরু করে। আমানত ফেরত চেয়ে যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের দুই দিন টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে।

এদিকে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি অনলাইনে অর্থ স্থানান্তর কার্যক্রমও শুরু করেছে ব্যাংকটি। ফলে পাঁচ ব্যাংককে একীভূত করে গঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে দীর্ঘদিন পর কিছুটা গতিসঞ্চার হয়েছে।

শরিয়াহভিত্তিক ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, সোশ্যাল ইসলামী, ইউনিয়ন, গ্লোবাল ইসলামী ও এক্সিম ব্যাংকের সমন্বয়ে গঠন করা হয় সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক। সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার এ উদ্যোগ নেয়। সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠন করা হলেও এখনো পাঁচ ব্যাংকের শাখাগুলো আলাদাভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সারা দেশে একীভূত পাঁচ ব্যাংকের মোট শাখা রয়েছে ৭৬১টি।

সরকারি সিদ্ধান্তে গতকাল সোমবার সব ধরনের আমানতকারীর টাকা ফেরতের প্রক্রিয়াটি শুরু করা হয়। এর আগে আমানত ফেরত নিতে আগ্রহী গ্রাহকদের কাছ থেকে ১-৬ সেপ্টেম্বর আবেদন সংগ্রহ করা হয়। ওই সময়ের মধ্যে ৭৪ হাজার আমানতকারী ৩ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা ফেরত চেয়ে ব্যাংকটিতে আবেদন জমা দিয়েছেন।

এদিকে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের আমানতকারীদের আমানতের অর্থ ফেরত দিতে ব্যাংকটিকে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কোনো গ্রাহক যেন খালি হাতে ফেরত না যান, সে জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে ব্যাংকটিকে। একীভূত হওয়া পাঁচ ব্যাংকের সব শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণা করে পুরো ব্যাংকের মালিকানা নেয় সরকার।

২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার সংকটাপন্ন পাঁচ শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংককে একীভূত করে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠন করে। এই পাঁচ ব্যাংকের মধ্যে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক ছিল চট্টগ্রামের বিতর্কিত ব্যবসায়ী সাইফুল আলম বা এস আলমের নিয়ন্ত্রণে। আর এক্সিম ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ছিল নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের হাতে। তাঁরা দুজনই ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

এস আলম ও নজরুল ইসলাম মজুমদারের নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় ব্যাংকগুলোয় বড় ধরনের ঋণ অনিয়মের ঘটনা ঘটে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশি-বিদেশি আর্থিক নিরীক্ষায় এসব অনিয়ম বেরিয়ে আসে। নিরীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, একীভূত পাঁচ ব্যাংকের ৮০ শতাংশ ঋণ লুটপাট করা হয়েছে। এ কারণে আর্থিক সংকটে পড়ে ব্যাংকগুলো। এ কারণে এসব ব্যাংক গ্রাহকদের টাকা ফেরত দিতে পারছিল না। এমন পরিস্থিতিতে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাংক পাঁচটিকে একীভূত করার উদ্যোগ নেয়। আগের মালিকদের মালিকানা বাতিল করে সরকারের হাতে মালিকানা নেওয়া হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর বিএনপি সরকারও ব্যাংকটির একীভূত কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে।

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