আজকের বিনিময় হার
আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। মধ্যপ্রাচ্য সংকটসহ বিভিন্ন কারণে কয়েক মাস ধরেই বিদেশি মুদ্রার দাম ওঠানামা করছে।
আজ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্যানুসারে, ডলারের দাম কমেছে। বাজারে ডলারের গড় দাম ১২৩ দশমিক ৬৪ টাকা। তবে সম্প্রতি ডলারের দাম বেড়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, বেশির ভাগ মুদ্রার দাম কমেছে। এ তালিকায় আছে ইউরো, অস্ট্রেলীয় ডলার, সিঙ্গাপুরি ডলার, রুপি, ইউয়ান ও ইয়েন। বেড়েছে শুধু পাউন্ডের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।