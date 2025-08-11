আজকের বিনিময় হার
আজ সোমবার চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস। দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ দেশের মুদ্রাবাজারে ডলারের দাম কমেছে। গত জুলাইয়ে সামগ্রিকভাবে ডলারের দাম ওঠানামা করেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৪৩ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৩৮ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৪০ টাকা।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে কিছু মুদ্রার দাম বেড়েছে; অপরিবর্তিত আছে একাধিক মুদ্রা। আজ কোনো মুদ্রার দাম বাড়েনি। দাম কমার তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা–বাণিজ্যের খরচ ওঠানামা করে।