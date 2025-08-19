প্রিমিয়ার ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দেওয়া নিয়ে যা বললেন গভর্নর

প্রিমিয়ার ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দেওয়া নিয়ে যা বললেন গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক আজ মঙ্গলবার বেসরকারি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়েছে। প্রথম আলোর পক্ষ থেকে ব্যাংকটির পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের কাছে।
গভর্নরের কাছে প্রশ্ন ছিল, কেন ভেঙে দেওয়া হলো ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ। জবাবে গভর্নর বলেন, ‘কারণ তো একটা-দুইটা না। অনেক কারণ। তবে আমরা বিবেচনা করেছি আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ।’
পর্ষদে নতুন যাঁদের নিয়োগ দেওয়া হলো, তাঁরা কেমন—এমন প্রশ্নের জবাবে গভর্নর বলেন, ‘আমরা অনেক কিছু যাচাই করে তাঁদের নিয়োগ দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে একজন আছেন প্রিমিয়ার ব্যাংকের উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এ ব্যাংকে আছেন তিনি। মধ্যপ্রাচ্যে চিকিৎসক ছিলেন অনেক বছর।’
প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডারকে কেমন মনে হয়েছে আপনার—এ প্রশ্নের জবাবে গভর্নর বলেন, ‘সাক্ষাৎকার নিয়েছি। আমার কাছে তো ভালোই মনে হয়েছে তাঁকে। আশা করছি, তাঁর নেতৃত্বাধীন পর্ষদ ব্যাংকটির আরও উন্নতি করবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংকটির নতুন পর্ষদকেও গভীর পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।’
প্রিমিয়ার ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ দেওয়া ওই উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডারের নাম আরিফুর রহমান। এ ছাড়া পাঁচ স্বতন্ত্র পরিচালক হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক মো. ফোরকান হোসেন, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ফরিদুল ইসলাম, ব্যাংক এশিয়ার সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাজ্জাদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধ্যাপক শেখ মোর্শেদ জাহান এবং চার্টার্ড সেক্রেটারি এম নুরুল আলম। নুরুল আলমকে প্রাইম ইনস্যুরেন্সের স্বতন্ত্র পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগের শর্তে প্রিমিয়ার ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।