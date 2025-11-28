সাউথইস্ট ব্যাংকের নতুন এমডি খালিদ মাহমুদ
মো. খালিদ মাহমুদ খান গতকাল বৃহস্পতিবার সাউথইস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। এর আগে তিনি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের (এমটিবি) অতিরিক্ত এমডি ও চিফ বিজনেস অফিসার ছিলেন।
খালিদ মাহমুদ খান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে ২৬ বছরের কর্মজীবনে তিনি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসইভিপি), হোলসেল ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান এবং প্রিন্সিপাল, দিলকুশা ও পান্থপথ—এই তিন শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
মো. খালিদ মাহমুদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৪ সালে অগ্রণী ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগ দিয়ে ব্যাংকিং কর্মজীবন শুরু করেন। করপোরেট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ঋণ ব্যবস্থাপনা, পুনরুদ্ধার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা, সাধারণ ব্যাংকিং, এসএমই, রিটেইল ও রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি কার্যক্রমে তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে।
খালিদ মাহমুদ খান দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন।