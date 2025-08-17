আজকের বিনিময় হার
আজ রোববার চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ দেশের মুদ্রাবাজারে ডলারের দাম সামান্য কমেছে। গত জুলাই মাসে সামগ্রিকভাবে ডলারের দাম ওঠানামা করেছে। এ মাসেও সেই ধারা অব্যাহত আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৫০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৪৩ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৪৭ টাকা।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে বেশির ভাগ প্রধান মুদ্রার দাম কমেছে। এই তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার, ও সিঙ্গাপুরি ডলার। অপরিবকর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।