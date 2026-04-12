প্রবাসী আয় এক বিলিয়ন ডলার ছাড়াল এপ্রিলের প্রথম ১১ দিনে

প্রবাসী আয় এক বিলিয়ন ডলার ছাড়াল এপ্রিলের প্রথম ১১ দিনে
চলতি এপ্রিল মাসের প্রথম ১১ দিনেই প্রবাসী আয় এক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। চলতি মাসে গতকাল শনিবার পর্যন্ত সব মিলিয়ে ১২১ কোটি ৮০ লাখ ডলার এসেছে। শেষ ৩ দিনে এসেছে ২৪ কোটি ডলারের বেশি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে এ তথ্য পাওয়া গেছে। অবশ্য গত বছর এপ্রিল মাসেও প্রায় ১০৩ কোটি ডলার এসেছিল।
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বেড়েছে। অনিশ্চয়তার কারণে অনেক প্রবাসী দেশে অর্থ পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ফলে রেমিট্যান্স–প্রবাহ বেশ বেড়েছে।
গত মার্চ মাসে প্রবাসী আয়ে নতুন রেকর্ড হয়েছে। এ মাসে দেশে ৩ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন বা ৩৭৫ কোটি মার্কিন ডলার প্রবাসী আয় এসেছে, যা এযাবৎকালের সর্বোচ্চ। এ আয় গত বছরের মার্চে আসা প্রবাসী আয়ের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি।
দেশে রমজানের ঈদ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের প্রবাসী নাগরিকেরা বেশি করে অর্থ পাঠিয়েছেন। তাতে দেশে কোনো এক মাসে প্রবাসী আয়ের নতুন রেকর্ড হয়ে গেছে। যুদ্ধের তীব্রতা বাড়লেও এখন পর্যন্ত প্রবাসী আয় আসার গতি বেড়েছে।
প্রবাসী আয় নিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটিতে দেখা যায়, তেলসমৃদ্ধ ছয়টি উপসাগরীয় দেশ সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), কাতার, ওমান, বাহরাইন ও কুয়েত থেকেই আসে মোট প্রবাসী আয়ের অর্ধেক।