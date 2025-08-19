দুই যুগ পর প্রিমিয়ার ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ হারাল ইকবাল পরিবার

দুই যুগ পর প্রিমিয়ার ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ হারাল ইকবাল পরিবার
বেসরকারি খাতের প্রিমিয়ার ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে নতুন পর্ষদ গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন পর্ষদে একজন শেয়ারধারী পরিচালক ও পাঁচজন স্বতন্ত্র পরিচালক রয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ এইচ বি এম ইকবালের পরিবারের সদস্যরা বাদ পড়লেন ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ থেকে।
বাংলাদেশ ব্যাংক আজ মঙ্গলবার এক চিঠি দিয়ে প্রিমিয়ার ব্যাংককে এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরও এদিন সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। গভর্নর প্রথম আলোকে বলেন, ‘আশা করছি, নতুন পরিচালনা পর্ষদ ভালো করবে।’
প্রিমিয়ার ব্যাংকে নতুন পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ব্যাংকটির উদ্যোক্তা শেয়ারধারী আরিফুর রহমান। আর পাঁচ স্বতন্ত্র পরিচালক হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক মো. ফোরকান হোসেন, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ফরিদুল ইসলাম, ব্যাংক এশিয়ার সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাজ্জাদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধ্যাপক শেখ মোর্শেদ জাহান এবং চার্টার্ড সেক্রেটারি এম নুরুল আলম। নুরুল আলমকে প্রাইম ইনস্যুরেন্সের স্বতন্ত্র পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগের শর্তে প্রিমিয়ার ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
জানা গেছে, প্রিমিয়ার ব্যাংকের শেয়ারধারী পরিচালক আরিফুর রহমান তিন দশকের বেশি মধ্যপ্রাচ্যে চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত ছিলেন।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হেফজুল বারী মোহাম্মদ ইকবাল (এইচ বি এম ইকবাল)। তখন তাঁর ছেলে ও ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান মঈন ইকবালও পদত্যাগ করেন। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানের পাশাপাশি তাঁরা পরিচালক পদও ছেড়ে দেন। তবে ব্যাংকটিতে তাঁর আরেক ছেলে মোহাম্মদ ইমরান ইকবাল চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এইচ বি এম ইকবাল চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
চলতি বছরের এপ্রিল মাসে জব্দ করা ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা তুলে নেন এইচ বি এম ইকবাল। আর তাঁকে অর্থ উত্তোলনের এই সুযোগ করে দেয় তাঁরই মালিকানাধীন প্রিমিয়ার ব্যাংক। জানা গেছে, এর জের ধরেই প্রিমিয়ার ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
ব্যাংকের মালিকানার পাশাপাশি এইচ বি এম ইকবাল নানা ধরনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তিনি প্রিমিয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান। গ্রুপটির অধীনে পাঁচ তারকা হোটেলের পাশাপাশি রেস্তোরাঁ, সিমেন্ট উৎপাদন, মেডিকেল সেন্টারসহ নানা ধরনের ব্যবসা রয়েছে। দেশে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন তিনি। ক্ষমতার অপব্যবহার করে দীর্ঘ সময় প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে থাকার পাশাপাশি এইচ বি এম ইকবালের বিরুদ্ধে আর্থিক নানা অনিয়মের অভিযোগও রয়েছে।