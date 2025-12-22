আজকের বিনিময় হার
আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ বাজারে ডলারের দাম অপরিবর্তিত আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, গতকালের মতো আজও ডলারের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও গড় দাম একই। সেটা হলো, ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে সব মুদ্রার দাম অপরিবর্তিত আছে। এই তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, রুপি, ইউয়ান, ইয়েন, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।