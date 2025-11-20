বিদেশযাত্রায় বিমানের টিকিট কাটা সহজ করল বাংলাদেশ ব্যাংক

বিদেশযাত্রায় বিমানের টিকিট কাটা সহজ করল বাংলাদেশ ব্যাংক
এখন থেকে আন্তর্জাতিক গন্তব্যের যেকোনো বিমান টিকিট ভ্রমণকারীরা নিজেরাই ঘরে বসে কাটতে পারবেন। আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্যবহৃত যেকোনো কার্ডে বিমান টিকিট কাটতে পারবেন এ দেশের নাগরিকেরা। এ জন্য কোনো এজেন্সি বা ব্যাংকে যেতে হবে না। বিদেশ ভ্রমণকারী নাগরিকদের বিমান টিকিট কাটা সহজ করতে ও প্রতিযোগিতামূলক দামে যাতে ভ্রমণকারীরা টিকিট কাটতে পারেন, সে জন্য এই ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
গতকাল বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক এ–সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা জারি করেছে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ক্রেডিট কার্ডের বৈদেশিক মুদ্রার সীমার মধ্যে যেকোনো দামের টিকিট ঘরে বসে কাটতে পারবেন ভ্রমণকারীরা। আগে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের ক্ষেত্রে ৩০০ মার্কিন ডলারের সীমা আরোপিত ছিল। ফলে বৈদেশিক মুদ্রায় একবারে ৩০০ ডলারের বেশি দামের কোনো পণ্য বা সেবা কিনতে পারতেন না এ দেশের কার্ড ব্যবহারকারীরা। এখন বিমান টিকিটের ক্ষেত্রে এই সীমার বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, আন্তর্জাতিক কার্ডে টিকিট কেনার পর ব্যবহৃত সমপরিমাণ অর্থ আবার কার্ডে পুনর্ভরণ বা রিফিল করা যাবে। তবে অর্থ পুনর্ভরণের আগে নিশ্চিত করতে হবে টিকিটের অর্থ সম্পূর্ণভাবে দেশের ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করা হয়েছে। প্রতিটি পুনর্ভরণের ক্ষেত্রে টিকিট কেনার তথ্য আলাদা করে রেকর্ড রাখতে বলা হয়েছে ব্যাংকগুলোকে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, বিদেশি বিমান সংস্থাগুলোর টিকিট বিক্রির আয় বাংলাদেশে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের সঙ্গে থাকা তাদের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে। তবে স্থানীয় মালিকানার বিমান সংস্থার ক্ষেত্রে সংগৃহীত অর্থ অবশ্যই টাকায় রূপান্তর করে জমা করতে হবে।
খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদেশে ভ্রমণকারীরা সহজে টিকিট কিনতে পারবেন। ফলে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নিশ্চিত হবে। আর দেশি ও বিদেশি টিকিটের মূল্যে বৈষম্য কমানো যাবে। বিদেশি গন্তব্যের টিকিটের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব কমবে।