ব্যাংক

৯ মাসে প্রাইম ব্যাংকের মুনাফা ৬২৯ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) বেসরকারি খাতের প্রাইম ব্যাংক ৬২৯ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। গত বছরের একই সময়ে ব্যাংকটি মুনাফা করেছিল ৪৯৫ কোটি টাকা। ফলে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় মুনাফা বেড়েছে ২৭ শতাংশ। ব্যাংকটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ বুধবার প্রাইম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে প্রাইম ব্যাংক ঋণের সুদ বাবদ আয় করেছে ২ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা। তার বিপরীতে আমানতের সুদ বাবদ ব্যয় করেছে ২ হাজার ১১৯ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে ব্যাংকটি ঋণের সুদ থেকে ২ হাজার ২৮৯ কোটি টাকা আর আমানতের সুদ বাবদ ব্যয় হয় ১ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে গত বছরের তুলনায় ঋণের সুদ বাবদ ব্যাংকটির আয় ২০৬ কোটি টাকা বেড়েছে। আর একই সময়ের ব্যবধানে আমানতের সুদ বাবদ ব্যয় বেড়েছে ৫৬৯ কোটি টাকা।

ঋণের সুদের চেয়ে আমানতের সুদ ব্যয় বেশি হওয়ার পরও ব্যাংকটির মুনাফা বেড়েছে মূলত বিনিয়োগ আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে। আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে বিনিয়োগ থেকে প্রাইম ব্যাংক আয় করেছে ১ হাজার ২২২ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৬৯৩ কোটি টাকা। সেই হিসাবে গত বছরের প্রথম ৯ মাসের তুলনায় চলতি বছরের একই সময়ে বিনিয়োগ থেকে ব্যাংকটির আয় বেড়েছে ৫২৯ কোটি টাকা। এই আয়ের ওপর ভিত্তি করে ব্যাংকের মুনাফায়ও বড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

প্রাইম ব্যাংক জানিয়েছে, চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ব্যাংকটির নিট মুনাফায় ২৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তাতে ব্যাংকটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) চলতি বছরের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর শেষে বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৪২ পয়সা, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৪ টাকা ২৭ পয়সা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ব্যাংক থেকে আরও পড়ুন