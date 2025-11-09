আকুর বিল পরিশোধের পর কমল রিজার্ভ
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নকে (আকু) বিল পরিশোধের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ আবার কমেছে। আজ রোববার রিজার্ভ থেকে আকুর বিল বাবদ ১৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়। এরপর মোট রিজার্ভ কমে হয়েছে ৩১ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসাবপদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী, আজ দিন শেষে রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে ২৬ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২৭ অক্টোবর বিপিএম ৬ অনুযায়ী রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৭ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার। ৬ নভেম্বর যা বেড়ে হয় ২৮ বিলিয়ন ডলার। এরপর আজ তা কমে হয়েছে ২৬ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন ডলার।
আকু হলো এশিয়ার কয়েকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যকার একটি আন্ত-আঞ্চলিক লেনদেন নিষ্পত্তিব্যবস্থা। এর মাধ্যমে এশিয়ার ৯টি দেশের মধ্যে যেসব আমদানি-রপ্তানি হয়, তার মূল্য দুই মাস পরপর নিষ্পত্তি করা হয়। অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানিসংক্রান্ত লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন হয়। আকুর সদস্যদেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ভুটান ও মালদ্বীপ।