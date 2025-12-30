প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের আমানত শেয়ারে রূপান্তর হবে

একীভূত হওয়া পাঁচ ব্যাংক
প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের আমানত শেয়ারে রূপান্তর হবে
পাঁচ ইসলামি ব্যাংককে একীভূত করে একটি ব্যাংক গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে বলা হয়েছে, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক এবং এক্সিম ব্যাংককে অধিগ্রহণ করবে নবগঠিত ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’। এই একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত স্কিম বা নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এতে নতুন ব্যাংকের মূলধন ও পাঁচ ব্যাংকে থাকা প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট করা হয়েছে।
নীতিমালায় বলা হয়েছে, নতুন ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৪০ হাজার কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। সরকার ইতিমধ্যে মূলধন বাবদ ২০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে, যা রেজল্যুশন স্কিমে ক-শ্রেণির শেয়ার ধারক হিসেবে বিবেচিত হবে। পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়ী আমানতের অংশ হতে সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা শেয়ারে রূপান্তরিত হবে, যা রেজল্যুশন স্কিমে খ-শ্রেণির শেয়ার ধারক হিসেবে বিবেচিত হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের স্থায়ী আমানতের অংশ হতে আরও সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা শেয়ারে রূপান্তরিত হবে, যা রেজল্যুশন স্কিমে গ-শ্রেণির শেয়ার ধারক হিসেবে বিবেচিত হবে।
নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি, জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি, বহুজাতিক কোম্পানি, রেজল্যুশনের আওতাভুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানি এবং বিদেশি দূতাবাসসমূহের ক্ষেত্রে ওই বিধান প্রযোজ্য হবে না। শেয়ার ধারণ প্রসঙ্গে পরিবর্তিত কোনো অবস্থার উদ্ভব হলে সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেওয়া সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।