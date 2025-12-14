আজকের বিনিময় হার
আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। গত সপ্তাহে কয়েক দিন অপরিবর্তিত থাকার পর আজ ডলারের দাম সামান্য কমেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ২৯ পয়সা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ২৫ পয়সা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ২৮ পয়সা। গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে বেশির ভাগ মুদ্রার দাম কমেছে। এ তালিকায় আছে পাউন্ড, রুপি, ইউয়ান ও অস্ট্রেলীয় ডলার। দাম বেড়েছে ইউরো ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। অপরিবর্তিত আছে ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।