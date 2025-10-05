সেপ্টেম্বর মাসে আড়াই বিলিয়ন ডলারের বেশি প্রবাসী আয় এসেছে

সেপ্টেম্বর মাসে আড়াই বিলিয়ন ডলারের বেশি প্রবাসী আয় এসেছে
বিদায়ী সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসীরা ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন, যা আগের মাসের চেয়ে সাড়ে ১৬ কোটি ডলার বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে, গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ২১ দিনে দেশে দুই বিলিয়ন বা ২০০ কোটি ডলারের বেশি প্রবাসী আয় আসে। বিদায়ী মাসের প্রথম ২১ দিনে সব মিলিয়ে ২০৩ কোটি ১০ লাখ ডলার পাঠান প্রবাসীরা। গত বছরের ওই সময়ে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ ছিল ১৬৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার।
বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, আগস্টে প্রবাসী আয় এসেছিল ২৪২ কোটি ১৮ লাখ ডলার এবং গত বছরের সেপ্টেম্বরে আয় এসেছিল ২৪০ কোটি ৪১ লাখ ডলার। ফলে আয় গত মাসে বেড়েছে।
ব্যাংক–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, গত বছরের আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বৈধ চ্যানেলে প্রবাসী আয়প্রবাহ বেড়েছে। এ ছাড়া ডলারের উচ্চ দামও বৈধপথে প্রবাসী আয় পাঠাতে উৎসাহিত করছে। এসব কারণে কয়েক মাস ধরেই রেমিট্যান্স আয় বেড়েছে। এর ব্যতিক্রম হয়নি চলতি সেপ্টেম্বর মাসেও।
এক বছর ধরে প্রবাসী আয়ে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত আছে। এর মধ্যে গত মার্চে প্রবাসী আয়ে রেকর্ড হয়। ওই মাসে ৩২৯ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল, যা এখন পর্যন্ত কোনো এক মাসে দেশে আসা সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। এরপর প্রবাসী আয় ১ মাসে আর ৩০০ কোটি ডলার ছাড়ায়নি। প্রবাসী আয় বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, অর্থ পাচার কমে আসায় অবৈধ হুন্ডি ব্যবসা কমে গেছে। এ ছাড়া ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে। এ জন্য বৈধ পথে আয় আসা বেড়েছে।