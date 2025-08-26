আজকের বিনিময় হার
আজ মঙ্গলবার চলতি সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস। দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও দেশের মুদ্রাবাজারে ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে। এ নিয়ে গত সপ্তাহের শেষ দুই দিনসহ টানা পাঁচ দিন ডলারের দাম বাড়ল।
গত জুলাই মাসে সামগ্রিকভাবে ডলারের দাম ওঠানামা করেছে। এ মাসেও সেই ধারা অব্যাহত আছে, যদিও মাত্রা কিছুটা কমেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৯৩ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৮২ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৮৫ টাকা।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে বেশির ভাগ প্রধান মুদ্রার দাম কমেছে। এ তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার। আজ বেড়েছে কেবল ইউয়ানের দাম। অপরিবর্তিত আছে ইয়েন ও রুপির দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।