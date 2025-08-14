ব্যাংক

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রকল্পে বিনিয়োগ করে না শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক

এম এম সাইফুল ইসলাম
গাজীপুরের হাইড্রোক্সাইড নিটওয়্যারের কারখানায় কাজ করছেন শ্রমিকেরা

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক দেশের আর্থিক খাতে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ও টেকসই অর্থায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় একটি বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও বিস্তৃত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই করার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করছি। আমাদের সব কার্যক্রম জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হচ্ছে। 

আমরা বিশ্বাস করি, প্রকল্পে অর্থায়নের আগে তার পরিবেশগত প্রভাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা আবশ্যক। তাই জলবায়ুগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ ও দায়িত্বশীল ব্যাংকিংয়ের ওপর জোর দেয় শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক। আমাদের কার্যক্রমে পরিবেশ, সামাজিক ও সুশাসনের (ইএসজি) বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে যেকোনো প্রকল্পে অর্থায়নের আগে সেটির পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবের মূল্যায়ন নিশ্চিত করা হয়। 

নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী মূলধনি যন্ত্রপাতি–সংক্রান্ত পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে ভূমিকা জোরালো করেছে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক। পাশাপাশি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রকল্পে বিনিয়োগ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকছে ব্যাংকটি। যেমন ইটের ভাটায় বা পাঁচ বছরের বেশি পুরোনো যানবাহনে কোনো অর্থায়ন করছে না তারা। 

ইতিমধ্যে অনেকগুলো টেকসই প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে হাইড্রো–অক্সাইড নিটওয়্যার (সোয়েটার উৎপাদন), হ্যামস গার্মেন্টস লিমিটেড (কম্পোজিট নিট), কনসিস্ট অ্যাপারেলস লিমিটেড (নিট), লোগোস অ্যাপারেলস লিমিটেড (কম্পোজিট নিট), লিজ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড (নিট), লিডা টেক্সটাইল অ্যান্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড (নিট ও ওভেন), এক্সক্লুসিভ ক্যান (প্লাস্টিক ও টিনের ক্যান প্রস্তুতকারক) এবং র​্যাডিয়েন্ট অ্যালায়েন্স লিমিটেড (সৌর পিভি মডিউল উৎপাদক)। 

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের প্রকল্প অর্থায়নে গড়ে ওঠা ইস্ট-কোস্ট গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান র​্যাডিয়েন্ট অ্যালায়েন্স সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো নিজেদের উৎপাদিত পিভি মডিউল রপ্তানি শুরু করেছে। এটি বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের জন্য গর্বের বিষয়। শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক মনে করে, এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরবরাহক হিসেবে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল হয়েছে। এ ছাড়া ‘এক্সক্লুসিভ ক্যান’ প্রকল্পটিতে শুরু থেকেই বিনিয়োগ করে আসছে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক। এটি সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধর কারখানা হিসেবে ইএসজিবিসির লিড সনদ অর্জন করেছে। 

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে আসছে। আমরা ২০২৪ সালে পরিবেশ, চিকিৎসা ও শিক্ষা খাতে প্রায় ৩১ কোটি ৬১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করেছি। প্রতিবছর দেশের ১০০টির বেশি শাখার মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আমরা পরিবেশসচেতনতা বাড়াতে কাজ করছি। 

এসব ধারাবাহিক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মর্যাদাপূর্ণ ‘সাসটেইনেবল রেটিং ২০২৪’-এ স্থান করে নিয়েছে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক। এই মর্যাদা আমাদের দায়বদ্ধতা আরও বাড়িয়েছে। সবুজ অর্থায়ন, টেকসই বিনিয়োগ ও কার্বন নিঃসরণ কমাতে আমাদের ব্যাংক আরও দৃঢ় ও দায়িত্বশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। 

মূলধন ও সক্ষমতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে বৈশ্বিক পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি, টেকসই ও দায়িত্বশীল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্বনমুক্ত অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব। 

টেকসই অর্থায়ন রেটিং শুধু একটি র﻿্যাঙ্কিং নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। সেটি হলো ব্যাংকিং খাতকে আর শুধু মুনাফার বিচারে নয়, বরং সামাজিক ও পরিবেশগত দায়িত্ব পালনের দৃষ্টিকোণ থেকেও মূল্যায়ন করা জরুরি।

এম এম সাইফুল ইসলাম
প্রধান, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক 

