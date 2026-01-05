মাসরুর আরেফিন এবিবির চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত, সম্পাদক আহসান জামান চৌধুরী

মাসরুর আরেফিন এবিবির চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত, সম্পাদক আহসান জামান চৌধুরী
দেশে ব্যাংকগুলোর শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন। আর সংগঠনটির নতুন সেক্রেটারি জেনারেল বা সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ট্রাস্ট ব্যাংকের এমডি ও সিইও আহসান জামান চৌধুরী।
মাসরুর আরেফিনের নেতৃত্বাধীন এবিবির নতুন কমিটি ২০২৬–২০২৭ মেয়াদে দুই বছর সংগঠনটির পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এবিবির ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) নতুন এই কমিটি গঠিত হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংগঠনটি।
এ ছাড়া এবিবির নতুন কমিটিতে তিনজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন প্রাইম ব্যাংকের এমডি হাসান ও. রশীদ, পূবালী ব্যাংকের এমডি মোহাম্মদ আলী এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) এমডি মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ। কমিটিতে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন এনআরবি ব্যাংকের এমডি তারেক রিয়াজ খান এবং যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন যমুনা ব্যাংকের এমডি মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ। পাশাপাশি এজিএমে আরও ১২ জন ব্যাংক এমডি ও সিইওকে এবিবির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নতুন চেয়ারম্যান মাসরুর আরেফিন একজন অভিজ্ঞ পেশাদার ব্যাংকার। মাসরুর আরেফিন ১৯৯৫ সালে এএনজেড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে যোগ দিয়ে ব্যাংকিং কর্মজীবন শুরু করেন। ৩১ বছরের পেশাগত জীবনে তিনি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কাতার, এএনজেড ব্যাংকের মেলবোর্ন প্রধান কার্যালয়, আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ও সিটি ব্যাংক এনএ–তে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সাত বছর ধরে সিটি ব্যাংকের এমডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশে সুইফট মেম্বারস অ্যান্ড ইউজার্স গ্রুপের চেয়ারপারসনের দায়িত্বে রয়েছেন। ব্যাংকার পরিচয়ের বাইরে তিনি একজন লেখক ও অনুবাদক হিসেবেও সুপরিচিত।
এর আগে গত বছর জুন মাসে এবিবির তৎকালীন চেয়ারম্যান সেলিম আর এফ হোসেন ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি ও সিইও পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর এবিবির পরিচালনা পর্ষদের এক সভায় মাসরুর আরেফিনকে সংগঠনটির অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। এর আগে প্রায় চার বছর এবিবির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন তিনি।
এবিবির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আহসান জামান চৌধুরী ১৯৮৬ সালে এবি ব্যাংকে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে ইস্টার্ন ব্যাংকে যোগ দেন এবং ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ট্রাস্ট ব্যাংকের এমডি ও সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নতুন দায়িত্বের বিষয়ে আহসান জামান চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ব্যাংক খাতে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে বর্তমান কমিটি তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে মিলে ব্যাংক খাতে আস্থা ফেরানোর চেষ্টাই হবে নতুন কমিটির অন্যতম লক্ষ্য।