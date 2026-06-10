ইসলামী ব্যাংকে অস্থিরতায় ব্যাংক এমডিদের উদ্বেগ

ইসলামী ব্যাংকে অস্থিরতায় ব্যাংক এমডিদের উদ্বেগ
ইসলামী ব্যাংকে চলমান অস্থিরতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন এবিবি। বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক শেষে এবিবির চেয়ারম্যান মাসরুর আরেফিন জানান, এটি পুরো ব্যাংক খাতের সমস্যা, গভর্নর এটিকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দেখছেন। তিনি সুশাসন নিশ্চিত করে রাজনৈতিক চাপ এড়াতে ব্যাংকারদের আহ্বান জানান। এছাড়া, এসএমই ঋণ সহায়তায় ৬০ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন এবং আমদানি পণ্যের মূল্য যাচাইয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।