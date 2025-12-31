ইস্টার্ন ব্যাংক আদলে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক
১৯৯২ সালে বহুজাতিক ব্যাংক অব ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনালের (বিসিসিআই) বাংলাদেশ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরে সেই কার্যক্রম পুনর্গঠনের মাধ্যমে সরকারের উদ্যোগে ইস্টার্ন ব্যাংক গঠিত হয়। নবগঠিত ব্যাংকটির মূলধনের ৬০ শতাংশ দেয় সরকার। বাকি মূলধনের সমমূল্যের শেয়ার দেওয়া হয় বড় আমানতকারীদের। বর্তমানে ইস্টার্ন ব্যাংক দেশের শীর্ষ মডেল ব্যাংকগুলোর একটি। প্রায় ৩৩ বছর পর একই আদলে ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’ নামে নতুন আরেক ব্যাংক গঠনের স্কিম বা নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।