সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের শীর্ষ পদে সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তারাও নিয়োগ পাবেন

বিশেষ প্রতিনিধি
ঢাকা
সম্মিলিত ইসলামি ব্যাংকের লোগো

নবগঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের শীর্ষ পদে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের কর্মকর্তাদেরও নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংকটির শীর্ষ ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ ও পদায়ন–সংক্রান্ত একটি নীতিমালা জারি করেছে সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আজ রোববার এ নীতিমালার প্রজ্ঞাপন জারি করে।

নীতিমালায় সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি), উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে নিয়োগের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সসীমা ও বাছাইপ্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে।

নীতিমালাটির আনুষ্ঠানিক নাম ‘রাষ্ট্রমালিকানাধীন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসির এমডি, ডিএমডি ও জিএম পদে নিয়োগ ও পদায়ন নীতিমালা–২০২৬।’ ব্যাংকের নিজস্ব চাকরি বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এসব পদের ক্ষেত্রে এ নীতিমালাই কার্যকর থাকবে।

এমডি নিয়োগ

নীতিমালা অনুযায়ী, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের এমডি বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদে নিয়োগ দেওয়া হবে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তিন বছরের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে।

এ পদের প্রার্থীকে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। অর্থনীতি, ফাইন্যান্স, হিসাববিজ্ঞান, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে ডিগ্রিধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রার্থীর ব্যাংকিং খাতে ন্যূনতম ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তাঁকে কোনো ব্যাংকে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সিইও হতে হবে, অথবা সিইও পদের অব্যবহিত আগের পদে অন্তত দুই বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। একই সঙ্গে শরিয়াহসম্মত ব্যাংকিং কার্যক্রম, শরিয়াহ গভর্ন্যান্স, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ইসলামিক ফাইন্যান্স প্রোডাক্টস ও হিসাবায়ন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ব্যাংক বা আর্থিক খাতে একীভূতকরণ ও অধিগ্রহণ–সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এমডি পদের জন্য বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫ থেকে ৬৫ বছর।

ডিএমডি ও জিএম

ডিএমডি পদের প্রার্থীদের কমপক্ষে ১৯ বছরের ব্যাংকিং এবং অব্যবহিত আগের পদে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ পদের জন্য বয়সসীমা ৪৫ থেকে ৬২ বছর। ইসলামি ব্যাংকিং, শরিয়াহ গভর্ন্যান্স ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গভীর জ্ঞান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

জিএম পদের ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জিএম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলির সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া বিলুপ্ত ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, এক্সিম, গ্লোবাল ইসলামী, ইউনিয়ন ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকেও যোগ্যতার ভিত্তিতে জিএম নিয়োগ দেওয়া যাবে।

এ পদের জন্য ন্যূনতম ১৮ বছরের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০ বছর।

এমডি নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং এ সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্পন্ন হবে। এরপর প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও), কোম্পানি সচিবসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। পরে ডিএমডি ও জিএমদের নিয়োগ ও পদায়নের বিষয়টি আসবে।
মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, চেয়ারম্যান, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক।

নৈতিকতা ও বাছাইপ্রক্রিয়া

নীতিমালায় তিনটি পদের ক্ষেত্রেই প্রার্থীদের জন্য কঠোর নৈতিক ও আইনগত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কোনো প্রার্থী ঋণখেলাপি হলে, আর্থিক অনিয়মে জড়িত থাকলে, নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে অথবা প্রতারণা ও জালিয়াতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে নিয়োগের অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি নিরাপত্তা, সাইবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা থাকতে হবে।

শীর্ষ দুটি পদে নিয়োগের জন্য আলাদা বাছাই কমিটি গঠন করা হবে। এমডি ও ডিএমডি নিয়োগে অর্থমন্ত্রী বা অর্থ উপদেষ্টার নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি কমিটি থাকবে। কমিটির অন্য সদস্যরা হবেন প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, জনপ্রশাসনসচিব, অর্থসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের শরিয়াহ অ্যাডভাইজরি বোর্ডের চেয়ারম্যান। সদস্যসচিব করা হবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিবকে।

জিএম পদে পদোন্নতির জন্য ছয় সদস্যের একটি আলাদা কমিটি থাকবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। অন্য সদস্যরা হবেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব, অর্থ বিভাগের একজন যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের শরিয়াহ অ্যাডভাইজরি বোর্ডের একজন প্রতিনিধি। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম সচিব থাকবেন সদস্যসচিব।

সাত ধাপে নিয়োগ

নীতিমালা অনুযায়ী এ নিয়োগ সম্পন্ন হবে সাত ধাপে। এগুলো হলো—পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রাথমিক বাছাই, সাক্ষাৎকারের আগে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, কাগজপত্র মূল্যায়ন, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, চূড়ান্ত নির্বাচন ও নিয়োগের জন্য মনোনয়ন এবং পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে নিয়োগ চূড়ান্ত করা।

আবেদন যাচাই, কাগজপত্র মূল্যায়ন, সাক্ষাৎকার ও গোয়েন্দা প্রতিবেদন সন্তোষজনক হলে প্রধান উপদেষ্টা বা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হবে। নীতিমালায় উল্লেখ না থাকা বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিদ্ধান্ত ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।

জানতে চাইলে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, এমডি নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং এ সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্পন্ন হবে। এরপর প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও), কোম্পানি সচিবসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। পরে ডিএমডি ও জিএমদের নিয়োগ ও পদায়নের বিষয়টি আসবে।

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া জানান, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২৫ জানুয়ারি সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের উদ্বোধন করবেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।

