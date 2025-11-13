আজকের বিনিময় হার
আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের পঞ্চম কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও বাজারে ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে। গত সপ্তাহে টানা কয়েক দিন ডলারের দাম কমার পর সপ্তাহের শেষ দিন দাম কিছুটা বেড়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় চলতি সপ্তাহেও ডলারের দাম বাড়ার ধারাবাহিকতা আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৪০ পয়সা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ২৮ পয়সা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ৩৫ পয়সা। গত জুলাই থেকে চলতি নভেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্রধারা দেখা যাচ্ছে। দাম বাড়ার তালিকায় আছে ইউরো, ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার। দাম কমেছে কেবল পাউন্ডের। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।