ব্যাংক

পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ

২ লাখ টাকা পর্যন্ত তোলার সুযোগ দেওয়া হতে পারে আমানতকারীদের

প্রথম দফায় আমানত বিমা তহবিল থেকে একটি জাতীয় পরিচয়পত্রের দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ফেরত দেওয়া হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পাঁচ ব্যাংকের লোগোপ্রথম আলো গ্রাফিকস

একীভূত প্রক্রিয়ায় থাকা শরিয়াভিত্তিক পাঁচ ইসলামী ব্যাংককে কয়েক দিনের মধ্যে ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’ হিসেবে নামকরণ করা হবে। এরপর সারা দেশে থাকা পাঁচ ব্যাংকের সব সাইনবোর্ডও বদলে যাবে। সাইনবোর্ড বদলের আগে এসব ব্যাংক থেকে আমানতকারীরা কখন টাকা ফেরত পাবেন, সেই ঘোষণা দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার ঘোষণাসহ সম্মিলিত এই ব্যাংক নিয়ে একটি কর্মসূচি বা স্কিম ঘোষণা করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, তাতে প্রথম দফায় আমানত বিমা তহবিলের আওতায় একেকজন আমানতকারীকে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ফেরত দেওয়ার ঘোষণা থাকবে। একটি জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে এক হিসাব থেকে আপাতত এই টাকা ফেরত দেওয়া হবে। আগামী সপ্তাহে টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে।

গত রোববার গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি’র চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। ব্যাংকটি সমস্যাগ্রস্ত পাঁচ ইসলামী ব্যাংককে অধিগ্রহণ করবে। ব্যাংক পাঁচটি হলো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক। এর মধ্যে এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন নজরুল ইসলাম মজুমদার এবং বাকিগুলো ছিল চট্টগ্রামভিত্তিক এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে। লাগামহীন দুর্নীতির কারণে এসব ব্যাংক বড় ধরনের সংকটে পড়েছে। গ্রাহকেরা ব্যাংকগুলো থেকে টাকা ফেরত পাচ্ছেন না। কর্মীরাও তাঁদের পুরো বেতন তুলতে পারছেন না।

এদিকে রাজধানীর মতিঝিলের সেনা কল্যাণ ভবনে নতুন ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় খোলা হয়েছে। সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ঠিক করা হয়েছে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার দিচ্ছে ২০ হাজার কোটি এবং আমানতকারীদের শেয়ার থেকে আসবে বাকি ১৫ হাজার কোটি টাকা। অনুমোদিত মূলধন ঠিক করা হয়েছে ৪০ হাজার কোটি। ইতিমধ্যে সরকারের মূলধনের ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, সরকারের তহবিল পাওয়ায় ও নতুন ব্যাংকের অনুমোদন হয়ে যাওয়ায় এখন একীভূত করতে আর কোনো সমস্যা নেই। নতুন ব্যাংকটিতে স্বতন্ত্র পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কোম্পানি সচিব নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। তার আগে আগামীকাল বৃহস্পতিবার গভর্নরের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত ঘোষণার কথা রয়েছে।

জানা গেছে, ব্যাংক পাঁচটিতে এক জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে একাধিক হিসাব পরিচালনা করা হচ্ছে। আবার পরিচয়পত্র ছাড়াও হিসাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আপাতত পরিচয়পত্র আছে, এমন এক হিসাবের বিপরীতে দুই লাখ টাকা উত্তোলনের সুবিধা দেওয়া হবে। শুধু ব্যক্তি আমানতকারীরা এই সুবিধা পাবেন। পরে ধাপে ধাপে বড় অঙ্কের টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া হবে। এদিকে ব্যাংক পাঁচটিতে নিয়োগ করা বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা কত দিন দায়িত্ব পালন করবেন, তা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।

আস্থার প্রতীক হয়ে উঠবে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক

এদিকে ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি’র চেয়ারম্যান ও সাবেক সচিব মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া গতকাল মঙ্গলবার গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছেন। সেই সঙ্গে মতিঝিলের সেনা কল্যাণ ভবনে ব্যাংকটির জন্য প্রস্তুত করা প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন তিনি।

গভর্নরের সঙ্গে সভা শেষে মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া সাংবাদিকদের বলেন,সরকারি মালিকানায় ইসলামী ব্যাংক চালু হওয়া জাতির জন্য সুসংবাদ। ব্যাংকটিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ইতিমধ্যে কারিগরি দল কাজ করছে। মূল লক্ষ্য হবে, আমানতকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা। সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক জাতির আস্থার প্রতীক হয়ে উঠবে।

