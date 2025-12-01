আজকের বিনিময় হার
আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও বাজারে ডলারের দাম কিছুটা কমেছে। টানা কয়েক দিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির পর গত সপ্তাহের বুধবার ডলারের দাম কমে। গতকাল রোববারও দাম কিছুটা কমেছে। আজও সেই ধারাবাহকিতা বজায় আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩০ পয়সা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ১২ পয়সা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ২১ পয়সা। গত জুলাই থেকে আজ ডিসেম্বরের প্রথম দিন পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্রধারা দেখা যাচ্ছে। দাম বেড়েছে কেবল অস্ট্রেলীয় ডলারের। দাম কমেছে ইউরো, ইউয়ান, সিঙ্গাপুরি ডলার ও ইউরোর। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।