আড়াই মাসে ১৩৯ কোটি ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

আড়াই মাসে ১৩৯ কোটি ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে ২০২২ সাল থেকে বাংলাদেশে ডলারের দাম বাড়তে শুরু করে। তাতে ডলারের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে বড় ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে প্রতি ডলারের দাম ৮৫ টাকা থেকে বেড়ে ১২২ টাকায় পৌঁছায়। এতে দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায়, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তোলে। বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে প্রচুর ডলার বিক্রি করেও দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি।
তবে সাম্প্রতিক সময়ে অর্থ পাচার রোধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ায় প্রবাসী আয় ও রপ্তানি আয় দুটোই বেড়েছে। এতে বাজারে ডলারের সরবরাহ বেড়েছে। সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে ডলারের দাম কমে আসার কথা। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার কিনে দাম স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করছে। এর ফলে একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে, অন্যদিকে ডলারের দামও ১২০ টাকার ওপরে থাকছে।
এখন বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিদিন বাংলাদেশের সঙ্গে যেসব দেশের বেশি বাণিজ্য সম্পর্ক আছে, সেই দেশগুলোর মুদ্রার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে। পাশাপাশি দেশের বাজারে ডলারের সরবরাহ ও চাহিদার পাশাপাশি দামও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এ জন্য প্রতিদিন সকালে ডলারের দাম (রেফারেন্স রেট) প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। কোনো কারণে দেশের ডলারের দাম ঘোষিত এই রেফারেন্সের চেয়ে কমে এলে ডলার কেনার জন্য নিলাম ডাকছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এভাবে জুলাই থেকে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১৩৯ কোটি ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে বেড়েছে রিজার্ভ।
গত তিন অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ২৫ বিলিয়নের বেশি ডলার বিক্রি করেছে, যা মূলত জ্বালানি, সার ও খাদ্য আমদানি বিল মেটাতে ব্যবহার হয়েছে। গত বছরের আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কম থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি আমদানির জন্য ডলার সহায়তা বন্ধ করে দেয়। এ বছরের মার্চে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি ও ডলারের দাম কমতে শুরু করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে ডলার কেনা শুরু করে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ১৩৯ কোটি ডলার কিনেছে। যেসব ব্যাংকের কাছে অতিরিক্ত ডলার ছিল, তারা নিলামে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে এই ডলার বিক্রি করেছে। এই পদক্ষেপের ফলে ডলারের দাম এখন পুরোপুরি বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) একটি অন্যতম শর্ত ছিল। আইএমএফের ঋণের শর্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশের যে পরিমাণ রিজার্ভ থাকার কথা, বর্তমানে তার চেয়ে বেশি রিজার্ভ রয়েছে।
এদিকে দেশে ডলার–সংকট কাটাতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে প্রবাসীদের পাঠানো আয়। গত ২০২৪–২৫ অর্থবছরে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ৩০ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২৭ শতাংশ বেশি। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই–আগস্ট) প্রবাসী আয় এসেছে প্রায় পাঁচ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮ দশমিক ৪১ শতাংশ বেশি।
এ ছাড়া গত অর্থবছর শেষে দেশে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ৭২ শতাংশ। আর একই বছর আমদানিতে খরচ হয় ৬৮ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২ দশমিক ৪৪ শতাংশ বেশি।
দাম কমলে কী হতো
বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বাজার থেকে ডলার না কিনত, তাহলে ডলারের দাম ১২০ টাকার নিচে নেমে যেত। এতে রপ্তানি এবং প্রবাসী আয়ের যে প্রবৃদ্ধি বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, তা বাধাগ্রস্ত হতে পারত। তাই ডলারের দাম ১২০ টাকার ওপরে ধরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।
সাধারণত যখন বাজারে ডলারের সরবরাহ বেশি থাকে এবং দাম কমতে থাকে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার কিনে বাজারকে স্থিতিশীল রাখে। একই সঙ্গে দেশের রিজার্ভও বাড়ে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। এখনো আমদানিতে বিধিনিষেধ পুরোপুরি উঠে না গেলেও ডলারের চাহিদা রয়েছে। এরপরও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার কেনা অব্যাহত রেখেছে।
এ বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক চেয়ারম্যান সেলিম আর এফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, দীর্ঘদিনের ডলার-সংকট এখন কেটে গেছে। তাই ডলারের দামকে পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাঁর মতে, ডলারের দাম কমলে মুদ্রাস্ফীতি কমে আসবে, যা সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তিদায়ক হবে। ডলারের দাম বেশি কমলে রপ্তানি ও প্রবাসী আয় কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে, তবে ডলারের দাম কমলে টাকা শক্তিশালী হতো এবং সার্বিকভাবে তাতে দেশের জন্য ভালো হতো।
বাড়ছে রিজার্ভ
ডলার কেনা ও ডলারের সরবরাহ বাড়ায় রিজার্ভও বাড়ছে। রিজার্ভ বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে বিদেশি সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণও। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩০ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার। তবে আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি (বিপিএম ৬) অনুযায়ী এই পরিমাণ প্রায় ২৫ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলার। গত বছরের এই সময়ে মোট রিজার্ভ ছিল ২৫ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার, যা বিপিএম ৬ অনুযায়ী ২০ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ডলার ছিল।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, বর্তমানে বাজারে ডলারের চাহিদার চেয়ে সরবরাহ বেশি। রপ্তানিকারক ও প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় বাজারমূল্য ধরে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জুলাই মাস থেকে ডলার কেনার সিদ্ধান্ত নেয়।